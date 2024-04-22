اجتماع القادة الثلاثة: آلية لاستغلال المياه الجوفية المشتركة ومشاريع كبرى لإنتاج الحبوب

صدر مساء الإثنين، البيان الختامي المشترك للاجتماع التشاوري الأول لقادة الجزائر وتونس وليبيا. الذي شارك فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وجاء في البيان الختامي، أن القادة الثلاثة أجروا مشاورات “شاملة وصريحة وبناءة، في أجواء أخوية مفعمة بروح التفاهم والتضامن”. واتفقوا خلالها على “استمرار عقد اللقاء بالتناوب بين الدول الثلاث”.

وأجمع القادة في اجتماعهم التشاوري الأول على “الحاجة الملحّة لأن يكون للدول الثلاث، صوت مسموع موحّد. ودور مؤثر وفاعل في مختلف فضاءات الانتماء الإقليمية والدولية”.

كما أعربوا عن “انفتاحهم التامّ على كلّ إرادة سياسية صادقة، تتقاسم معهم ذات الأولويات المشتركة في دفع هذا العمل الجماعي المشترك.. والنأي بالمنطقة عن سياسة المحاور، ومخاطر التدخلات الخارجية”.

وأدان قادة الجزائر وتونس وليبيا “بقوة، الانتهاكات اليومية الصارخة، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكب بحقّ الشعب الفلسطيني”. مجدّدين دعوتهم العاجلة للمجموعة الدولية من أجل وقف فوري ودائم للعدوان.

قبل أن يحذروا من “خطورة التدخلات الخارجية في منطقة الساحل والصحراء، وتبعاتها على السلم في دول المنطقة وفي العالم”. داعين إلى فرض وقت الاقتتال في السودان.

اجتماع القادة الثلاثة: مشاريع واستثمارات مشتركة لإنتاج الحبوب وتحلية مياه البحر

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، اتفق القادة الثلاثة على “تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات لإقامة مشاريع واستثمارات مشتركة كبرى، في إنتاج الحبوب وتحلية مياه البحر، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية”.

ومن بين هذه المشاريع، ذكر البيان الختامي “التعجيل بتفعيل آلية مشتركة لاستغلال المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الدول الثلاث”.

كما تناول الاجتماع مشروع إنشاء خط بحري منتظم يربط بين الجزائر وتونس وليبيا، وتطوير شبكات النقل البرّي والسككي، لتسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع.