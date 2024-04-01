50 بالمائة.. نسبة إنجاز 5 محطات لتحلية مياه البحر

عبر ولايات وهران وتيبازة وبومرداس وبجاية والطارف

أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، محمد بوطبة، الاثنين بالجزائر العاصمة، أن المشروع التكميلي المتعلق بإنجاز خمس محطات تحلية مياه البحر عبر خمس ولايات ساحلية بطاقة انتاجية تقدر بـ300.000 متر مكعب في اليوم لكل واحدة منها، يشهد نسبة انجاز فاقت 50 بالمائة.

ولدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أشار بوطبة إلى أن دخول حيز الاستغلال لهذه المحطات الخمس بكل من ولايات وهران، تيبازة، بومرداس، بجاية، الطارف المرتقب في ديسمبر 2024، يشهد نسب انجاز معتبرة خاصة منها محطة فوكة بتيبازة والتي بلغت 60 بالمائة في حين تتراوح نسبة انجاز باقي المحطات ما بين 52 إلى 54 بالمائة.

وتابع يقول إنه ومع دخول حيز الاستغلال لهذه المحطات الخمس سيتم رفع الطاقة الإجمالية لتحلية مياه البحر من 18 بالمائة حاليا إلى 42 بالمائة.

كما لفت إلى وجود برنامج آخر قيد الدراسة يتعلق بإنجاز ست محطات تحلية مياه البحر من أجل تعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب لكي تصل نسبة تحلية مياه البحر 60 بالمائة فضلا عن مشروع آخر قيد الدراسة يخص انجاز محطات متنقلة لتحلية مياه البحر بإنتاج كمية تتراوح ما بين 2.500 إلى 2.700 متر مكعب/يوميا.

وفي هذا الصدد، أكد بوطبة أن تحلية مياه البحر هي “حل أساسي” في مواجهة الإجهاد المائي، لافتا أنه بمجرد دخول هذه المحطات حيز الإنتاج سيتم تأمين الاحتياجات الوطنية من مياه الشرب بفضل التحلية.

وأشار ذات المتحدث أن “الشركة اختارت مؤسسات جزائرية تتكفل بتأمين التجهيزات المحلية بنسبة 100 بالمائة”، لافتا ان نسبة الإدماج الوطني في انجاز هذه المحطات بلغت 30 إلى 40 بالمائة.

كما أكد ان مجال تحلية مياه البحر يعتبر “واعدا”، داعيا إلى اهمية ولوجه من طرف المؤسسات والمستثمرين من اجل اعطائه المزيد من الدفع.

وشدد بالمناسبة على أهمية التكوين في مجال الاستثمار في تحلية مياه البحر من خلال إدراج مقاييس ومواد علمية في مجال التقنيات السامية وتلقين تكوينات ميدانية، أين يتم تفعيل هذه المقاييس في الجامعات الجزائرية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا مراكز التكوين بالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين.