احتلال غزة.. الكيان الصهيوني يُقرر والمقاومة تُعلق: لن يمر دون “ردّ قاسٍ”   

أعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، أن “الكابينت” وافق على اقتراح رئيس الوزراء بالسيطرة على مدينة غزة.

وقال مكتب بنيامين نتنياهو في بيان “إن جيش الدفاع الإسرائيلي سيستعد للسيطرة على مدينة غزة مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال”

وأضاف البيان أنّ “مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالأغلبية، 5 مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح (حماس)، وإعادة جميع الأسرى – أحياء وأمواتاً، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لـ(حماس) ولا للسلطة الفلسطينية”.

ويشكل القرار تصعيداً آخر للهجوم الصهيوني الذي دام 22 شهراً منذ 7 أكتوبر 2023.

من جهتها شددت فصائل المقاومة الفلسطينية على أنّ أي احتلال مباشر لقطاع غزة سيكون بمثابة “إعلان نيات إبادة جماعية لن يمر دون ردّ قاسٍ”،

ونقلت وسائل إعلام عربية عن المقاومة تأكيدها بأنها ستدخل “مرحلة جديدة أكثر إيلاماً للاحتلال”.

وقالت الفصائل، إنّ “غزة لن تُدار من تل أبيب ولا من أي عاصمة أجنبية، وإنّ أسْرى الاحتلال لن يخرجوا إلا من بوابة المفاوضات وبأثمان باهظة”.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس، مساء الخميس، أنّ خطة نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة “استمرار لنهج الإبادة والتهجير وانقلاب على مسار المفاوضات”، محذرة من أن توسيع العدوان “لن يكون نزهة”.