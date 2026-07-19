احذروا المحتالين.. الدرك والأمن يصدران تنبيهًا

حذرت قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، من تزايد محاولات النصب والاحتيال الإلكتروني التي ينفذها أشخاص مجهولون ينتحلون صفة أفراد تابعين للمؤسستين، بهدف الاستيلاء على بيانات المواطنين وسلب أموالهم، داعية إلى عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية والإبلاغ الفوري عن هذه الممارسات.

وأوضح بيان مشترك للمؤسستين أن المصالح المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة محاولات احتيال إلكتروني، يعمد خلالها المحتالون إلى التواصل مع المواطنين عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي، مدعين انتماءهم إلى وحدات الدرك الوطني أو الأمن الوطني، ويطلبون منهم تزويدهم بمعلومات شخصية أو بيانات تتعلق بالبطاقة الذهبية أو الحسابات البريدية.

وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات الاحتيالية أسفرت عن تعرض عدد من المواطنين لسرقة أموالهم بعد إفصاحهم عن بياناتهم السرية، مستغلين ثقتهم في المؤسسات الرسمية.

وأكدت قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني أن وحداتهما لا تطلب إطلاقًا، عبر أي وسيلة تواصل، من المواطنين تقديم بيانات البطاقة الذهبية أو الرقم السري أو أي معلومات مصرفية شخصية.

ودعت المؤسستان جميع المواطنين إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والحذر، وعدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو مالية لأي شخص مهما كانت الصفة التي يدعيها أو وسيلة التواصل التي يستخدمها، مع ضرورة التبليغ الفوري عن أي محاولة احتيال أو انتحال صفة لدى مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني، حفاظًا على أمنهم وسلامة ممتلكاتهم، أو الاتصال بالرقمين الأخضرين 1055 و1548.

وجددت قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني التزامهما بمواصلة الجهود لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وحماية المواطنين وممتلكاتهم، وتعزيز الوعي بمخاطر أساليب الاحتيال الإلكتروني المستحدثة.