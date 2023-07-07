اختفاء الطفلة مريم ببرج بوعريريج.. تواصل البحث لليوم الرابع

تواصل مصالح الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج البحث عن طفلة مفقودة بقرية بوقطن ثنية ناصر دائرة مجانة والتي اختفت منذ 4 أيام.

وأفادت الحماية المدنية في بيان لها أن وحداتها وبالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني، تواصل عمليات البحث عن الطفلة المفقودة بقرية بوقطن حيث قامت بتمشيط المنطقة ومحيط قرية بوقطن.

كما تم استعمال فرقة الغطاسين للبحث واستكشاف الآبار المتواجدة بالمنطقة، وتدعيم فرق البحث بفرقة سينوتقنية تابعة للوحدة الرئيسية والفرقة التابعة لولاية باتنة للمشاركة في عمليات البحث.

وتجدر الإشارة إلى أن صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت خبر اختفاء الطفلة مريم زنبوع التي تبلغ من العمر 3 سنوات والمنحدرة من بلدية أولاد دراج بولاية المسيلة، والتي اختفت بقرية بوقطن بلدية ثنية النصر حيث كانت في زيارة عائلية.