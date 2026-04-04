ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا للشهر الثاني مدفوعًا بالطاقة والزيوت النباتية

سجل مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة”لفاو” ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي خلال مارس 2026، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الزيوت النباتية والسكر تحت تأثير الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات التوترات في الشرق الأدنى.

وبحسب التقرير التفصيلي الصادر عن “الفاو” أمس الجمعة، بلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء 128.5 نقطة في مارس، بزيادة قدرها 3 نقاط، أي ما يعادل 2.4% مقارنة بفبراير، كما ارتفع بشكل طفيف بنسبة 1.0% على أساس سنوي، رغم بقائه أقل بنحو 19.8% من الذروة التي سجلها في مارس 2022.

وشهدت جميع مجموعات السلع الأساسية ارتفاعًا متفاوتًا، شمل الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان والزيوت النباتية والسكر، في ظل تفاعل الأسواق مع أساسيات العرض والطلب، إلى جانب تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بتصاعد الصراع في الشرق الأدنى.

وفي تفاصيل المؤشر، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب إلى 110.4 نقطة، بزيادة 1.5% عن فبراير و0.6% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع أسعار القمح عالميًا بنسبة 4.3% نتيجة تدهور المحاصيل في الولايات المتحدة ومخاوف الجفاف، إلى جانب توقعات تقلص المساحات المزروعة في أستراليا بسبب ارتفاع تكاليف الأسمدة. كما سجلت أسعار الذرة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.9% رغم وفرة المعروض العالمي، في حين تراجعت أسعار الأرز بنسبة 3.0% بفعل ضغوط الحصاد وضعف الطلب وتراجع العملات مقابل الدولار.

وسجل مؤشر أسعار الزيوت النباتية أكبر زيادة، حيث بلغ 183.1 نقطة بارتفاع 5.1%، مواصلًا صعوده للشهر الثالث على التوالي، ومتجاوزًا مستواه قبل عام بنسبة 13.2%. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس وبذور اللفت، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام، وتراجع الإنتاج في ماليزيا، واستمرار شح الإمدادات في منطقة البحر الأسود.

أما مؤشر أسعار اللحوم، فارتفع إلى 127.7 نقطة بزيادة 1.0% شهريًا و8.0% سنويًا، نتيجة صعود أسعار لحوم الخنازير مدعومة بزيادة الطلب الموسمي في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ارتفاع أسعار لحوم الأبقار بقيادة البرازيل، في حين تراجعت أسعار لحوم الأغنام والدواجن بفعل زيادة الإمدادات وضعف الطلب في بعض الأسواق.

وسجل مؤشر أسعار منتجات الألبان 120.9 نقطة، مرتفعًا بنسبة 1.2% في مارس، وهو أول ارتفاع منذ يوليو 2025، مدفوعًا بزيادة أسعار مسحوق الحليب والزبدة نتيجة الطلب العالمي القوي وتراجع الإمدادات الموسمية في أوقيانوسيا، رغم استمرار تراجع أسعار الجبن في الاتحاد الأوروبي بسبب وفرة الإنتاج وضعف الطلب على الصادرات.

كما ارتفع مؤشر أسعار السكر إلى 92.4 نقطة، مسجلًا زيادة قدرها 7.2%، ليبلغ أعلى مستوى منذ نوفمبر 2025، متأثرًا بارتفاع أسعار النفط التي عززت توجه البرازيل نحو إنتاج الإيثانول بدل السكر، إضافة إلى المخاوف من تأثير التوترات في الشرق الأدنى على التجارة، في حين حدّت التوقعات الإيجابية للإمدادات العالمية، خاصة في الهند وتايلاند، من وتيرة الارتفاع.

ويُعد مؤشر أسعار الغذاء أداة رئيسية لقياس التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية، حيث يعتمد على متوسط خمسة مؤشرات رئيسية مرجّحة بحصص التصدير خلال الفترة المرجعية 2014-2016، مع تحديثات منهجية أدخلت عليه منذ يوليو 2020 لتوسيع نطاق تغطيته وتحسين دقته.