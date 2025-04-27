ارتفاع صادرات السعودية خارج المحروقات إلى 137 مليار دولار في 2024

سجّلت السعودية أداء قياسيا في صادراتها خارج المحروقات خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال سعودي (نحو 137 مليار دولار)، بزيادة 13 بالمائة مقارنة بسنة 2023.

وارتفعت صادرات السلع السعودية إلى 217 مليار ريال سعودي (نحو 58 مليار دولار)، مدفوعة بزيادة صادرات السلع البتروكيماوية. التي تشكل نحو 68 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية.

كما بلغت قيمة إعادة التصدير من المملكة 90 مليار ريال سعودي (نحو 24 مليار دولار)، محقّقة نموا بنسبة 205 بالمائة.

في حين سجّلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها، بوصولها إلى قيمة 207 مليارات ريال سعودي (نحو 55 مليار دولار)، بنمو قدره 14 بالمائة، مقارنة بالعام السابق.

وتشكّل صادرات السفر نحو السعودية 74 بالمائة من إجمالي صادرات الخدمات، حيث استقبلت المملكة العام الماضي نحو 30 مليون سائح دولي.