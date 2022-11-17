ارتفاع ظاهرة الخلع بالجزائر.. وزير العدل يعلق

علق وزير العدل عبد الرشيد طبي الخميس على ما تم تداوله بشأن تزايد ظاهرة خلع الأزواج.

وقال طبي ردا على سؤال لعضو بمجلس الأمة بخصوص ارتفاع معدلات الخلع وإمكانية إعادة النظر في القوانين التي تنظم الأمر أن “الإحصائيات تشير إلى نسب متفاوتة لحالات الخلع, مقارنة مع حالات الطلاق بالتراضي أو التطليق أو تطليق الزوج”، مؤكدا أن “أي تقييد لأحكام الخلع سيجعل منه تطليقا”.

ودعا الوزير في هذا الصدد, المختصين إلى “دراسة الأسباب التي تقف وراء تفشي ظاهرة الطلاق عامة في وقت ارتبطت حالات الخلع بالزيجات الحديثة” –كما قال–، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة “تفعيل الدور التوعوي الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات التي تهتم بشؤون الأسرة والمرأة لأجل مرافقة المقبلين على الزواج”.