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اقتصاد

ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة إلى 90 مليار دولار

الشروق أونلاين
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ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة إلى 90 مليار دولار
أرشيف
ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة

ارتفع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة في ديسمبر الماضي بنسبة 8.9 بالمئة، مقارنة بشهر نوفمبر، ليبلغ 90.3 مليار دولار.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، من بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، فقد سجل عجز الميزان التجاري الأمريكي نحو 82.9 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

وتظهر البيانات تراجع صادرات الولايات المتحدة بنسبة 1.6 بالمئة، حيث وصلت قيمتها إلى 166.7 مليار دولار في ديسمبر. فيما سجلت ارتفاعا شهريا بنسبة 1.9 بالمئة، إلى 257.05 مليار دولار.

ويعود ارتفاع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى التداعيات الاقتصادية للحرب المستمرّة في أوكرانيا، منذ فيفري 2022. إلى جانب ارتفاع مستويات التضخم.

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