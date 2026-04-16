ارتفاع متوقع لطلب الغاز 31% إلى 5417 مليار م³ بحلول 2055

وفق منتدى الدول المصدرة للغاز:

يتجه الطلب العالمي على الغاز الطبيعي للارتفاع بنسبة 31 بالمائة ليبلغ 5417 مليار متر مكعب بحلول عام 2055، مقابل 4137 مليار متر مكعب في 2024، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ2.7 بالمائة، مع زيادة حصته في مزيج الطاقة العالمي من 23 بالمائة إلى 26 بالمائة خلال الفترة نفسها، وفق تقرير “التوقعات العالمية لمنتدى الدول المصدرة للغاز 2055”.

وأشارت معطيات التقرير إلى أن حصة الكهرباء في الطلب النهائي على الطاقة سترتفع من 22 بالمائة في 2024 إلى 32 بالمائة بحلول 2055، ما يجعلها المحرك الرئيسي لنمو استهلاك الغاز، حيث يمثل قطاع الطاقة أكثر من نصف الطلب الإضافي المتوقع.

وعلى الصعيد الجغرافي، تستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 43 بالمائة من الزيادة الصافية في الطلب العالمي، بما يعادل 560 مليار متر مكعب، تليها منطقة الشرق الأوسط بنسبة 23 بالمائة، ثم إفريقيا بنسبة 2.3 بالمائة، التي يُنتظر أن تسجل أسرع وتيرة نمو، في حين ستكون أوروبا المنطقة الوحيدة التي ستشهد تراجعًا طويل الأجل.

وفي جانب العرض، يُتوقع أن يأتي 86 بالمائة من إنتاج الغاز العالمي بحلول 2055 من حقول غير مستغلة حاليًا، في وقت سترتفع فيه حصة الدول الأعضاء في المنتدى من الإنتاج العالمي من 38 بالمائة في 2024 إلى 44 بالمائة، مع مساهمتها بنحو 65 بالمائة من نمو الإنتاج.

كما ستشهد تجارة الغاز العالمية ارتفاعًا من 1211 مليار متر مكعب إلى 1767 مليار متر مكعب، مع زيادة حصة الغاز الطبيعي المسال من 46 بالمائة إلى 65 بالمائة من إجمالي الغاز المتداول، فيما يُتوقع أن تمثل الدول الأعضاء في المنتدى 53 بالمائة من صادرات الغاز الطبيعي المسال عالميًا بحلول 2055.

ويُرتقب أن يعتمد التوسع في القدرات التصديرية بشكل متزايد على الغاز الطبيعي المسال، حيث سيشكل نحو ثلاثة أرباع الصادرات الإضافية للدول الأعضاء، مع بروز آسيا والمحيط الهادئ كمحور رئيسي للطلب، مقابل اعتماد الإمدادات على أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأوراسيا وإفريقيا.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، سيحتاج قطاع التنقيب والإنتاج إلى نحو 11.6 تريليون دولار، إضافة إلى 735 مليار دولار لقطاعي النقل والتخزين بحلول 2055، لضمان تلبية الطلب المتزايد وتفادي اختناقات في الإمدادات، خاصة بعد 2040.

وفي سيناريو الطاقة المستدامة، قد يصل الطلب على الغاز إلى 6127 مليار متر مكعب، مع توسع تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه إلى 8.9 جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ما يعكس دور الغاز كعنصر أساسي في نظام طاقوي أكثر اعتمادًا على الكهرباء وأكثر تطلبًا من حيث الموثوقية والمرونة.