استصلاح الأراضي الفلاحية بالهضاب والجنوب .. عصر العزوف الشباني انتهى!

10 بالمائة من طلبات العقار الفلاحي للعنصر النسوي

باتت الابتكارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، حافزا قويا لدى الشباب الجزائري للمساهمة في الفلاحة وتطوير الزراعات الأساسية، فقد سجل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، زيادة في طلبات فئة عمرية لا تتجاوز 35 سنة، على العقار الفلاحي في الهضاب والجنوب.

كشف الصالون الوطني الأول للخدمات المالية الموجهة لدعم الاستثمار، الذي نظم على مدار 3 أيام خلال الأسبوع الماضي، بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام، عن إقبال ملحوظ على جناح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، من أجل الاستعلام والسؤال عن كيفية الاستفادة من العقار الفلاحي، بحيث تم توزيع دليل الحصول على الأراضي الفلاحية في هذا الجناح.

وأكدت سامية نوري، مفتشة عامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية الكائن مقره ببئر توتة، في تصريح لـ”الشروق”، أن أغلب الشباب الذين يسجلون طلباتهم عبر المنصة الخاصة بتوزيع الأراضي الفلاحية، شباب ثلاثيني تمثل الإناث بينهم، نسبة 10 بالمائة، موضحة أن هناك تسهيلات لفتح الرغبة في القطاع الزراعي، لا سيما فيما يخص الحبوب والزراعات الزيتية، والشمندر السكري.

وترى المتحدثة، أن التطور المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ساهم في قدرة الشباب على الصمود ومواجهة مختلف التحديات الطبيعية، والبيئية، سواء في الهضاب أم في الجنوب، إذ تكشف زيادة الطلبات على العقار الفلاحي، بحسبها، عن التحدي والعزيمة الذي بات يتحلى به الشباب لإنجاح مشاريع زراعية وفلاحية حتى في أقصى الجنوب.

921 طلب للمحفظة الأخيرة على المنصة الرقمية

ومن جانبه، قال يوسف هلال، مدير تسيير العقار الفلاحي على المستوى المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، لـ”الشروق”، إن الإقبال المعتبر للشباب على جناح الديوان، يعكس مدى الاهتمام بالاستفادة من قطع فلاحية، ونحن في عالم تهيمن عليه التكنولوجيا، والابتكارات المرتبطة بها.

وأفاد بأن الطلبات الخاصة المحفظة العقارية الأخيرة، والتي كانت على مستوى البيض وسيدي بلعباس، وصلت إلى 921 طلب مودع لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، علما أن اللجنة الوطنية التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي تدرس حاليا هذه الملفات الخاصة بالمحفظة العقارية الأخيرة التي عرضت على المنصة الرقمية.

وبحسب يوسف هلال، فإن استقطاب الشباب والمستثمرين للولوج إلى عالم الفلاحة، يكون عن طريق توزيع الأراضي الفلاحية في إطار الاستصلاح، قائلا إن معظم طلبات الشباب تدور بين 2 هكتار و10 هكتارات، كتجربة أولى في انتظار مشاريع كبرى فلاحية يحلمون بها.

وأكد أن المؤسسات الناشئة تتقدم بطلبات تصل إلى 20 هكتار لتجسيد المشروع، مع العلم أن السلطات العليا تتوجه نحو سياسية تحقيق إنتاج وفير في الحبوب والقمح الصلب والبقوليات، لكن هناك مشاريع مصغرة تحققت وأخرى في طريق الإنجاز وهي لفئة الشباب، بينها الصناعات الزيتية وزراعة الشمندر السكري، التي تتجه، بحسبه، نحو التوسع، فعلى مدى 3 سنوات يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي مثل هذه القطاعات الفلاحية.

وأكد ذات المصدر، أن 165 مسجل على المنصة، استفاد من العقار، من بينهم 15 مؤسسة ناشئة، في الفترة ما بين فيفري 2024 وماي 2025، وفي مناطق بالمنيعة وتيميمون، وتمنراست والنعامة والبيض، موضحا أن هناك 9 محافظات عقارية في كل واحدة منها يوجد عدد معتبر من الطلبات على العقار الفلاحي.

وقال إن العمل جار على اكتشاف محيطات جديدة لعرضها على المنصة، وتقع في الهضاب العليا كالنعامة والبيض والجلفة، فعلى مستوى ولاية الجلفة تم تقديم محفظتين عقاريتين، وكانت الأولى والرابعة على المنصة الرقمية، مشيرا إلى أن في هذه الولاية حدّدت محيطات جديدة لإدخالها في المنصة لفائدة الشباب.

توقع موسم فلاحي مميز مطلع 2026

ويتطلع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بحسب يوسف هلال، نتائج جيدة بعد توزيع عقارات فلاحية على فئة الشباب، خاصة الذين يتحكمون في التكنولوجيا، ولديهم أفكار تتماشى مع التطورات الحادثة، فقد أكد أن الطلبات متزايدة والاستفادة من العقار الفلاحي مستمرة، ولكن بعض المشاريع تحتاج إلى حفر للآبار وتهيئة واستصلاح للأراضي، والنتيجة الجيدة يمكن أن تكون خلال الموسم الفلاحي لسنتي 2025 و2026.

وقال المتحدث، إن العنصر النسوي يلعب دورا مهما في تطوير القطاع الفلاحي، خاصة أن هناك اهتمامات واضحة من طرف شابات ماكثات في البيت، بالفلاحة وتطوير بعض الزراعات كالشمندر السكري وصناعة الزيوت.