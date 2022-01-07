استفتاء موقع غول: جمال بلماضي يفوز بلقب أفضل مدرب

حل الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، في المركز الأول لاستفتاء أحسن مدرب في العالم والذي أطلقه موقع “غول” الرياضي الدولي برعاية لعبة FIFA 22.

وحسب الموقع: تحصل بلماضي على 83 % من مجموع الأصوات التي فاق عددها 27500، فيما جاء متبوعًا بمدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا الذي حظي بـ10% من الأصوات (+3216).

وعلق الموقع على مسيرة بلماضي بالتأكيد: ليس الوصول الى القمة هو النجاح بل الاستمرار بالقمة والمحافظة على النسق التصاعدي العالي هو الذي يجعل من صاحبه ناجحاً بامتياز وهذا ما حصل ويحصل مع مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي الذي يقود الخضر بثبات نحو مجدٍ إفريقي غير مسبوق.