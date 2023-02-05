استقرار سوق الدجاج والبيض رهين إشكالية الأعلاف المستوردة

خبير يدعو إلى اعتماد مواد محلية ويصرح:

قال الخبير الفلاحي والأمين العام للمنظمة الوطنية للفلاحة والأمن الغذائي لعلى بوخالفة إن الأزمة التي تعرفها أسواق اللحوم البيضاء والبيض باستمرار، لن تعرف لها حلا ما لم تسارع الدولة إلى إيجاد حلول لمشكل الأعلاف المستوردة وغلاء أسعارها، إضافة إلى مشكل عدم توازن عدد أمهات الدجاج بين الحاجة والمطروح وكذا غياب الجدار الصحي ضد الفيروسات المختلفة.

وأبرز الخبير الفلاحي بأن السبب الرئيسي لمشكل غلاء أسعار اللحوم البيضاء والبيض في كل مرة وعدم استقرارها هو مشكل الأعلاف وغلاء أسعارها، موضحا في حديثه لـ “الشروق” على هامش يوم دراسي منظم بالبويرة، بأن الجزائر تعمل بتركيبة أعلاف لا تتماشى وطبيعة البلاد، وهي مشكلة من الذرة الصفراء والصوجا، في حين أن هاتين المادتين تستوردان من الخارج وتكلف أموالا ضخمة من الخزينة العمومية، أين يتم استيراد 4 ملايين طن من الذرة وأكثر من مليون طن من الصوجا سنويا، هذا الأمر كما قال ينعكس سلبا على غلاء أسعار الدواجن والبيض وعدم استقرارها في الأسواق، ولن تنتهي هذه الأزمة ما لم نجد لها حلا عبر التوجه نحو دعم الأعلاف أو استعمال مواد محلية على غرار الخروب، الخرطال والشعير، حيث يمكن لهذه المواد أن تدخل في تركيبة الغذاء كمكمل أو بديل للدجاجة التي تحتاج حسبه إلى 2800 كيلو كالوري، وبالتالي تقل الحاجة للذرة الصفراء والصوجا المستوردتان.

أما السبب الثاني لمشكل عدم استقرار أسعار اللحوم البيضاء والبيض حسب المدير الجهوي السابق لمجمع تربية الدواجن بالغرب، فيتمثل في مشكل أمهات الدجاج، حيث تقوم الجزائر على طرح عدد 12 مليون، في حين أن السوق الجزائري لا يحتاج سوى 6 ملايين دجاجة، هذا الأمر يخلق أزمة حسبه والكل يخسر، مما يستلزم إيجاد توازن بين الحاجة وما يتم طرحه في السوق.

كما أشار الخبير الفلاحي في حديثه كذلك إلى سبب آخر وهو مشكل الفيروسات التي تدخل البلاد دون فيزا على حد تعبيره، وغياب الحماية والإجراءات الإحترازية ضدها، مستشهدا بما حصل مؤخرا من خسائر فادحة لدى بعض المربين في ولايات مختلفة ومنها البويرة بسبب الفيروس، دون أن نرى أي إجراءات احترازية فعلية تقي من انتشار الأمراض التي باتت تفتك بالدواجن في كل مرة، مذكرا في آخر حديثه بأن الجزائر بلد فلاحي بامتياز وله خبرة كبيرة في الدواجن والبيض، وهي مقومات تساعد حسبه على التحكم في أسواق اللحوم البيضاء والبيض، وذلك بإيجاد حلول لمشكل الأعلاف وأمهات الدجاج وكذا الفيروسات.