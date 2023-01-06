استكمال مصنع الزيوت بجيجل مؤجل إلى حين!

إلغاء آخر لمناقصة أشغال الهندسة المدنية

ألغى مجمع “مادار” مالك مصنع الزيوت الغذائية “كتامة أغري فود” المتواجد بميناء جن جن بجيجل، المناقصة الوطنية المتعلقة باستكمال أشغال الهندسة المدنية في هذه المنشأة المتعثرة، والتي صادرتها العدالة في إطار أحكام قضائية طالت مالكيها السابقين “الإخوة كونيناف”.

في هذا السياق، تشير وثيقة صادرة عن الشركة مؤرخة في 3 جانفي 2023، إلى أن المناقصة الوطنية المفتوحة رقم 02/2022 المتعلقة بتنفيذ واستكمال أشغال الهندسة المدنية لمصنع سحق البذور الزيتية بطاقة 6000 طن في اليوم ببازول بجيجل، قد تم الغاؤها، بدون بيان أسباب الإلغاء.

وفي 9 نوفمبر الماضي أطلقت مناقصة تنفيذ واستكمال أشغال الهندسة المدنية في هذه المنشأة التي كانت مملوكة للإخوة كونيناف، وصادرتها العدالة بعد صدور أحكام قضائية ومتابعة مالكيها بقضايا فساد، وكان من المفروض أن يتم فتح الأظرفة في 18 ديسمبر الماضي، بعد تأجيل العملية مرتين تواليا في 24 نوفمبر و4 ديسمبر 2022.

وتأتي هذه التطورات في وقت وصلت فيه الشركة المالكة للمصنع لاتفاق مع الشركة صينية “سينوما” عبر فرعها “سي.بي.إم.آي”، لاستكمال وتنفيذ الجوانب الميكانيكية في المنشأة، ومن المنتظر أن تباشر أعمالها في غضون أيام، بعد استكمال إجراءات جلب العمالة الصينية، علما أن قاعدة الحياة جاهزة والمتواجدة هي الأخرى بالميناء.

ومن شأن هذا الإلغاء أن يؤخر موعد استلام مصنع الزيوت الذي تعول عليه السلطات العليا للبلاد لتغطية جزء هام من الطلب الوطني على هذه المادة، إضافة إلى تصدير جزء من الإنتاج إلى الخارج، مع خلق مئات الوظائف المباشرة وآلاف المناصب غير المباشرة.

وحسب البطاقة التقنية لهذا المشروع، فإنه بإمكانه ضمان نحو 40 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الزيوت الغذائية، إضافة لتوفيره كميات هامة من أعلاف المواشي، باعتبار أن المصنع يقوم بسحق بذور الصوجا واستخراج الزيوت الغذائية منها، والبقايا تتحول إلى أعلاف للمواشي، كما أنه سيوفر نحو 350 منصب عمل مباشر عند دخوله مرحلة الإنتاج، فضلا عن نحو 2500 منصب غير مباشر.