مصنع الزيوت بجيجل.. تأجيل آخر لمناقصة الهندسة المدنية

فتح الأظرفة منتظر يوم 18 ديسمبر

أجلت شركة “كتامة أغري فود” فرع مجمع “مادار” العمومي، المالكة لمصنع الزيوت بميناء جن جن بجيجل، موعد فتح أظرفة المناقصة الوطنية المتعلقة بتنفيذ واستكمال أشغال الهندسة المدنية المتبقية بهذه المنشأة للمرة الثانية تواليا، وحددت هذه المرة في 18 ديسمبر الجاري، من الثامنة صباحا وحتى منتصف النهار، بمقرها الكائن بفندق أشواط ببلدية الطاهير، وفق بلاغ صادر عنها.

ولفت المصدر أن هذا التأجيل يعتبر الثاني من نوعه بعد ذلك الذي أعلن عنه سابقا في 24 نوفمبر 2022 لمدة 10 أيام، بعد نشر إعلان المناقصة في 9 نوفمبر، وكان من المفترض أن تتم عملية فتح الأظرفة في 4 ديسمبر الماضي.

وقبل أيام، أفادت مصادر على صلة بالملف لـ”الشروق” بأن مجمع مدار من خلال شركة “كتامة أغري فود” المالك الجديد للمصنع، توصلت لاتفاق مع شركة صينية لإتمام الجوانب الميكانيكية في المصنع والتي تعتبر الحلقة الأصعب في مسار استكمال هذه المنشأة الهامة والحيوية، ومن المتوقع أن يباشر الطرف الصيني الأشغال في الأسبوع الأول من شهر جانفي الداخل.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الشركة الصينية باشرت الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لجلب العمالة المطلوبة إلى الجزائر، وهو ما سيتم العمل عليه خلال الأسابيع المتبقية من العام الجاري، خصوصا أن قاعدة الحياة بالموقع ذاته جاهزة.