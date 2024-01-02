استهدف في عدوان صهيوني على بيروت: هذا هو الشهيد صالح العاروري

استشهد يوم الثلاثاء صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في عدوان صهيوني على مكتب للحركة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، إن العدوان الإسرائيلي الأول من نوعه على العاصمة بيروت منذ 2006، أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة 11 آخرين.

قبل أن تؤكد حماس في وقت لاحق، أن العاروري استشهد في العدوان، إلى جانب اثنين من قادة كتائب القسام، على إثر إطلاق مسيّرة إسرائيلية لـ 3 صواريخ على مكتب الحركة في بيروت.

وقال العضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، إن “عمليات الاغتيال تثبت مجددا فشل إسرائيل في تحقيق أي من أهدافها في غزة”. متابعا بالقول:”اغتيال العاروري لن يكسر إرادتنا وصمودنا”.

هذا هو الشهيد صالح العاروري

والشهيد صالح العاروري هو نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، وأحد مؤسسي “كتائب القسام”، الجناح العسكري للحركة في الضفة الغربية عام 1992.

اعتقل نحو 15 عاما في سجون الاحتلال. وكان أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة تبادل الأسرى عام 2011.

بعد إبعاده عن فلسطين من طرف سلطات الاحتلال، استقرّ العاروري في سوريا لمدة 3 سنوات. قبل أن يغادرها إلى تركيا عام 2012. ليتنقّل بعدها بين قطر وماليزيا ثم الضاحية الجنوبية لبيروت لبنان.

انتخب العاروري في 2017 نائبا لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية. وفي 2 جانفي 2024، ارتقى شهيدا في عزّ معركة طوفان الأقصى ضد الاحتلال الصهيوني في غزة.