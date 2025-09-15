-- -- -- / -- -- --
اعتزال على طريقة فان باستن

ح.م
صامويل أومتيتي بِزيّ منتخب فرنسا.

أعلن اللاعب الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، الإثنين، عن اعتزال ممارسة رياضة كرة القدم، بِعمر 31 سنة فقط.

وكتب صامويل أومتيتي في منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “بعد مسيرة حافلة بِالنجاحات والإخفاقات، حان وقت الوداع. بذلتُ كل ما لديّ بِشغف، ولا أشعر بِأي ندم”.

وزيّن المدافع أومتيتي سجله بِعدّة تتويجات، أبرزها كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، ولقب البطولة الإسبانية 2018 و2019 مع نادي برشلونة.

وأضاف اللاعب الفرنسي ذو الأصل الكاميروني: “أودّ أن أشكر جميع الأندية والرؤساء والمدربين واللاعبين الذين كنت على علاقة معهم”.

وحطّمت الإصابات المتكرّرة اللاعب أومتيتي من مواصلة ممارسة كرة القدم، حتى أنه اكتفى بِخوض آخر ثلاثة لقاءات فقط لِفريقه ليل (ماندي وبن طالب) في البطولة الفرنسية للموسم الماضي، بِسبب إصابتَين على مستوى الركبة والساق. في حين لم يلعب أي لقاء في الموسم الجديد.

وسار صامويل أومتيتي على خطى أسطورة الكرة الهولندية ماركو فان باستن (الصورة المدرجة أدناه) الذي اعتزل ممارسة اللعبة الأكثر شعبية في العالم صيف سنة 1995، وبِعمر 30 سنة فقط، وذلك بِسبب الإصابات المتكرّرة والعمليات الجراحية.

