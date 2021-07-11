اعتماد نظام التعليم عن بُعد في الجامعات بشكل رسمي

الوزارة حددت تاريخ الدخول المقبل بـ4 سبتمبر

كشف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي، بوعلام سعيداني، عن تاريخ الدخول الجامعي والذي تم تحديده يوم 04 سبتمبر، مشيرا إلى أن الوزارة ستعتمد نظام التكوين عن بعد في الجامعات بشكل رسمي إلى جانب التعليم الحضوري.

وأفاد سعيداني، الأحد، خلال نزوله ضيفا على برنامج”الشروق مورنينغ”، بأن التكوين عن بعد أثبت فعاليته في فترة جائحة كورونا واستطاعت بفضله مؤسسات التعليم العالي اختتام السنة الجامعية 2019/2020 وإنهاء السنة الجامعية الحالية بشكل عادي عن طريق نظام التعليم الهجين” عن بعد، وحضوري بالتفويج، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدته رسميا في النظام التعليم على مستوى الجامعات، وشرح في السياق إلى أن التسجيلات الجامعية للسنة المقبلة ستتم أيضا عن بعد.

وقال مدير التكوين العالي إن موعد الدخول الجامعي المقبل سيكون في 4 سبتمبر، وإن الطلبة الجدد بإمكانهم دفع رسوم التسجيل الجامعي عبر البطاقة الذهبية، كما ستكون كل مراحل التسجيل عبر الأرضية الرقمية مثلما كانت عليه الحال في السنوات الأخيرة بداية من التسجيل الأولي والتوجيه وحتى التسجيل النهائي، مع تفعيل ولأول مرة آلية الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل.

وذكر ذات المتحدث بجديد التسجيلات الجامعية لحاملي البكالوريا الجدد، ومنها اعتماد المعدل الموزون المحسوب بين المعدل في شهادة البكالوريا وبعض علامات المواد الأساسية المحصل عليها في الشعبة، مع مراعاة المناصب البيداغوجية وخصوصية كل ميدان وشعبة النجاح في البكالوريا، مع الإبقاء على إجراء التوجيه باعتماد 6 خيارات كحد أدنى للرغبات وحد أقصى قدر بـ10.

وكشف سعيداني بأن مصالح الوزارة ستمكن حاملي شهادة البكالوريا لرياضي النخبة من التسجيل في تخصص التربية البدنية بمعدل 10، بالإضافة إلى توجيه الطلبة نحو المدارس العليا للأساتذة حسب احتياجات قطاع التربية وهذا تجنبا للفائض في عدد المتخرجين مقابل عدم توفر مناصب شغل خاصة أن الطلبة الموجهين للمدارس العليا يحصلون على عقد توظيف مباشر بعد التخرج .

وذكر ذات المصدر بفتح مدرسة وطنية عليا جديدة للرياضيات ومدرسة وطنية عليا جديدة للذكاء الاصطناعي بالقطب الجديد بسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، مع اعتماد قانون خاص لهما واعتماد معدلات قبول عليا للطلبة النجباء فقط.