اغتيال خامنئي واختطاف مادورو…  قراءة جيوسياسية في العمليتين

لا يمكن النظر إلى اغتيال المرشد الإيراني القائد علي خامنئي كحادث أمني عابر فحسب؛ فهو يمثل محاولة مدروسة لإعادة تشكيل التوازن الإقليمي من خلال ضرب مركز الثقل الرمزي والمؤسساتي للجمهورية الإسلامية. النظام الإيراني لا يقوم على شخص واحد، بل على هندسة دستورية وعقائدية متجذرة في بنية الدولة منذ عام 1979، ما يجعل أي استهداف لرأس الهرم يحمل رسالة تتجاوز الداخل الإيراني لتصل إلى المحيط الإقليمي والدولي.

منذ سنوات، بلورت القيادة الصهيونية في خطابها الرسمي اعتقاداً بأن منع إيران من امتلاك القدرة النووية –حتى لو كانت كامنة– يمثل أولوية وجودية. وقد عبّر عن هذا الموقف بوضوح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عدة خطابات، أبرزها أمام الأمم المتحدة، مستحضراً سرديات توراتية عن «الخطر الوجودي» و«حق الشعب المختار في الدفاع عن أرضه»، ما يضفي على الصراع بعدا رمزيا يتجاوز الحسابات الواقعية إلى مستوى الرسالة العقائدية.

وقد لاحظ المفكر الأمريكي Samuel P. Huntington في كتابه The Clash of Civilizations (1996) أن الصراعات المستقبلية ستجمع بين البعد السياسي والبعد الحضاري الرمزي، فيما أشار John J. Mearsheimer في The Tragedy of Great Power Politics (2001) إلى أن القوى الكبرى لا تتحرك فقط بدافع الأمن، بل أيضاً لمنع صعود منافس إقليمي قادر على تغيير قواعد اللعبة.

في الحالة الإيرانية، تبدو الضربة –إذا قُرئت من هذا المنظور– محاولة لتقويض أي مسار يتيح لطهران بلوغ العتبة النووية، ولو كقدرة ردع غير معلنة. إنها ليست مجرَّد استهداف لشخص، بل محاولة دقيقة لإعادة ضبط المعادلة الاستراتيجية في الخليج والشرق الأوسط، تعكس التداخل العميق بين السياسة والقوة والرمزية الحضارية.

الخلافة واستمرارية الدولة

السؤال الذي يفرض نفسه بعد الاغتيال هو: هل تهتز الدولة بسقوط رأسها؟

التجربة الإيرانية تشير إلى أن مؤسسات النظام –من مجلس الخبراء إلى الحرس الثوري– تشكل شبكة توازنات داخلية قادرة على امتصاص الصدمات. والدستور الإيراني يحدد آليات واضحة لاختيار خليفة، بما يحول دون الفراغ الدستوري.

يرى المفكر Henry Kissinger في كتابه World Order (2014) أن الأنظمة العقائدية غالباً ما تمتلك قدرة على الصمود تفوق الأنظمة البراغماتية، لأنها تستند إلى شرعية رمزية عميقة. من هنا، فإن الرهان على انهيار فوري يبدو تبسيطيا وتسطيحا.

ومع ذلك، فإن مرحلة الانتقال تظل لحظة هشاشة نسبية، قد تستغلها القوى الخارجية لإعادة ترتيب أوراق الضغط: تشديد العقوبات، وتكثيف الحرب السيبرانية، أو توسيع دائرة الردع العسكري.

لم يعد الصراع يُقدَّم فقط بوصفه خلافا سياسيا، بل بات يُصاغ أحيانا في لغة لاهوتية. الخطاب الذي يوظف رمزية «مكابيين» أو «داود في مواجهة جالوت» يحوِّل المعركة إلى سردية خلاصية. هذا البعد يخلق تعبئة داخلية قوية، لكنه في المقابل يعقّد إمكانات التسوية، لأن النزاع يغدو مشبعاً بالقداسة.

في المقابل، تُقدِّم إيران خطابها بوصفه دفاعاً عن «المستضعفين» واستقلال القرار الوطني، ما يعزز البعد التعبوي المقابل. وهكذا، يتقاطع الأمني بالعقائدي، والسياسي بالرمزي.

اختطاف مادورو أداة ضغط سياسي واقتصادي

على الضفة الأخرى، يختلف السياق الفنزويلي في أدواته وأهدافه. إن اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو– وفق الفرضية التحليلية– يحمل بعدا سياسياــ اقتصاديا بالدرجة الأولى، ففنزويلا تختزن أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم، ما يجعل قرارها السيادي مرتبطاً مباشرةً بخريطة الطاقة الدولية.

تاريخيا، استخدمت القوى الكبرى أدوات متعددة لإخضاع الدول:

العقوبات الاقتصادية.

تجميد الأصول.

عزل القيادة سياسيا.

دعم المعارضة.

التحكم في المؤسسات المالية الدولية.

أشار عالم السياسة Robert Gilpin في كتابه War and Change in World Politics (1981) إلى أن الاقتصاد الدولي ليس منفصلاً عن القوة، بل هو أحد تجلياتها. ومن هنا، فإن استهداف رأس الدولة في سياق فنزويلا يمكن فهمه كأداة لإعادة تشكيل القرار الاقتصادي وفتح المجال أمام إعادة هندسة سوق الطاقة.

إخضاع الدول ومصادرة القرار السيادي

حين تُستهدف القيادات، لا يكون الهدف الشخص بحد ذاته، بل الدولة بوصفها إرادة مستقلة. إخضاع الدول يتم غالبا عبر ثلاث مراحل متدرجة:

إنهاك اقتصادي يُضعف القدرة على المناورة. تفكيك سياسي يخلق انقساما داخليا. إعادة دمج الدولة في النظام الدولي بشروط جديدة.

إن التحكم في الموارد: النفط، الغاز، الممرات البحرية، يمنح الفاعل الدولي قدرة على إعادة صياغة موازين القوة. ولذلك، فإن الصراع في إيران يحمل بعدا استراتيجيا متعلقا بالطاقة والموقع الجيوسياسي، كما أن الملف الفنزويلي يرتبط مباشرة بخريطة النفط العالمية.

السيناريوهات المستقبلية

التصعيد الشامل

المنظّر: John J. Mearsheimer

يفترض توسع المواجهة إلى صدام مباشر واسع النطاق، إذا رأت إيران أن الرد ضرورة لحفظ الردع. الردع المتبادل من دون حرب كبرى

المنظّر : Kenneth Waltz

استمرار الضربات المحدودة من دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة. احتواء تفاوضي مشروط

المنظّر: Henry Kissinger

فتح قنوات تفاوض جديدة مقابل ضمانات أمنية وضبط البرنامج النووي. إعادة تشكيل داخلي تدريجي

المنظّر: Samuel P. Huntington

تحولات داخلية تعيد صياغة بنية السلطة من دون انهيار الدولة. تفكيك اقتصادي للدولة

المنظّر : Robert Gilpin

استمرار الضغط المالي حتى إعادة دمج الدولة في منظومة اقتصادية بشروط مغايرة.

الفروق والاستنتاجات بين تجربة إيران وفنزويلا:

قراءة جيوسياسية من خلال الوقائع والارقام

إيران دولة ثورية– دينية منذ عام 1979، أي أكثر من 47 عامًا من البناء المؤسسي الثابت، بينما فنزويلا دولة قومية ذات مشروع بوليفاري عمره 22 عامًا تقريبًا (منذ 1999). مركز القرار في إيران مؤسسي وعقائدي، مع مجلس خبراء القيادة والحرس الثوري؛ في فنزويلا يتمحور حول رئاسة تنفيذية قوية مرتبطة مباشرة بالرئيس. استهداف القيادة الإيرانية يُصنَّف كتهديد لإعادة رسم ميزان الردع الإقليمي، بينما استهداف مادورو يهدف إلى تغيير السياسات الاقتصادية والسيطرة على الموارد النفطية. البرنامج النووي الإيراني يمثل 100% من أوراق الردع الاستراتيجي لإيران، بينما النفط الفنزويلي يشكل 25% من إنتاج الخام العالمي الكاريبي تقريبًا. إيران لديها شبكة نفوذ تمتد إلى العراق ولبنان واليمن وسوريا؛ فنزويلا تحافظ على تحالفات رسمية محدودة، أبرزها مع كوبا وروسيا والصين. العقوبات المفروضة على إيران منذ 2010 (UN, US, EU) استهدفت 80% من الصادرات النفطية، بينما العقوبات على فنزويلا ركزت على 50% من عائدات النفط وكيانات الدولة الخارجية. الاقتصاد الإيراني متنوع نسبيًّا، مع قطاعات النفط والغاز والصناعات العسكرية والمالية، في حين أن 98% من عائدات فنزويلا ترتكز على النفط الخام. الحرس الثوري الإيراني يدير استثمارات تصل قيمتها إلى 95 مليار دولار تقريبًا؛ الجيش الفنزويلي يفتقر إلى قاعدة اقتصادية مماثلة. إيران تطوّر صناعات عسكرية محلية تغطي 60% من احتياجاتها الدفاعية، فنزويلا تعتمد بنسبة 80% على الواردات العسكرية. إيران طوّرت اقتصادا مقاوما للعقوبات عبر تصدير النفط غير الرسمي والتجارة الإقليمية، فنزويلا شهدت انهيارا نقديا بنسبة 99% في قيمة البوليفار منذ 2013. الصراع مع إيران يُقدَّم كتهديد وجودي وتهديد للشرعية الدينية، الصراع مع فنزويلا يُقدّم كأزمة حكم وسيطرة على الموارد. إيران تملك عمقًا جغرافيًّا وسكانيًّا يزيد على 85 مليون نسمة، فنزويلا نحو 28 مليون نسمة فقط. إيران تتحكم بمضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من النفط العالمي يوميًّا، فنزويلا تتحكم بحوض النفط البحري الرئيسي في الكاريبي (10% من النفط العالمي البحري). إيران تتفاعل في بيئة شرق أوسطية معقدة، مع 6 دول جوار قوية، وفنزويلا في بيئة لاتينية أقل توترا عسكريا. آليات انتقال السلطة في إيران دستورية وعقائدية، مما يقلل الفراغ السياسي، انتقال السلطة في فنزويلا أكثر هشاشة ويعتمد على المؤسسة العسكرية. استهداف القيادة الإيرانية يمس مؤسسات الدولة بالكامل، استهداف مادورو يمس شخص الرئيس وقرار الحكومة التنفيذية أكثر. إيران بنت سردية مقاومة دائمة ومستمرة منذ الثورة، فنزويلا بنت سردية شعبوية مرتبطة بأسعار النفط المرتفعة، والتي انهارت بنسبة 70% منذ 2014. الضغط على إيران يهدف لمنع تحوّلها إلى قوة ردع نووي مستقل، الضغط على فنزويلا لإعادة توجيه الإنتاج النفطي ضمن المعايير الغربية. إيران لها شبكة تحالفات عابرة للدول، فنزويلا تعتمد على دعم اقتصادي وسياسي محدود من 3 إلى 4 دول. الرد الإيراني المحتمل غير متماثل ويعتمد على وكلاء إقليميين وعمليات سيبرانية، الرد الفنزويلي محدود اقتصاديًّا ودبلوماسيًّا. المجتمع الإيراني معتاد على العقوبات منذ أكثر من 10 سنوات، ويملك ثقافة الصمود، المجتمع الفنزويلي شهد انهيارًا نقديًّا تجاوز 1000% تضخم سنوي في 2019. إيران تمثل عقدة توازن إقليمي حيوية، بينما فنزويلا عقدة طاقوية كبرى في الكاريبي، مع 303 مليار برميل احتياطي نفطي مؤكد. انهيار إيران سيغير موازين القوى في الشرق الأوسط، انهيار فنزويلا سيعيد توزيع النفط العالمي ويؤثر على الأسعار. في إيران، الدولة تتقدَّم على الاقتصاد، في فنزويلا الاقتصاد يحدد سياسات الدولة. التغيير في إيران يحمل مخاطر إقليمية عميقة، في فنزويلا يحمل مخاطر اقتصادية واجتماعية داخلية. الخطاب ضد إيران يمزج الرمزية الدينية بالتحدي الاستراتيجي، ضد فنزويلا يركز على الديمقراطية والاقتصاد. إيران طورت قدرات صاروخية تغطي 2000 كم تقريبًا، ما يعزز الردع، فنزويلا تفتقر لقدرات ردع مماثلة. المشروع الإيراني طويل النفس ويستند إلى عقيدة متجذرة، المشروع الفنزويلي قصير المدى ويتأثر بأسعار النفط العالمية. إيران تمتلك بيروقراطية دولة عميقة ومتجانسة جزئيًا، فنزويلا شهدت تسييسا واسعا للإدارة وارتفاع معدل الفساد (50%). شرعية إيران مركبة: ثورية– دينية– انتخابية، شرعية فنزويلا مرتبطة بالانتخابات التي تواجه اعتمادًا دوليًّا متذبذبًا. إيران جزء من محور جيوسياسي ممتد يمتد من الخليج إلى المتوسط، فنزويلا دولة مواجهة منفردة في أمريكا اللاتينية. الضغط على إيران يهدف إلى إعادة ضبط ميزان القوة، الضغط على فنزويلا يهدف إلى إعادة دمجها اقتصاديا وفق نظام دولي محدد. إيران لديها قدرة تعبئة أيديولوجية عالية، خصوصًا عبر المؤسسات الدينية، فنزويلا تعتمد على الحالة الاقتصادية لتعبئة الدعم الشعبي. البرنامج النووي الإيراني ورقة تفاوض مركزية، النفط الفنزويلي أداة ضغط اقتصادية. أي صدام مع إيران يحمل مخاطر امتداد إقليمي وعسكري، صدام مع فنزويلا محدود الانتشار. إيران تستثمر في الأمن السيبراني لمحاكاة التوازن الاستراتيجي، فنزويلا أقل تجهيزًا تقنيًّا. التفاوض مع إيران يدور حول أمن إقليمي وتهدئة ملف نووي، التفاوض مع فنزويلا حول العقوبات وإدارة الموارد النفطية. إيران ترى الصراع معركة استقلال سيادي، فنزويلا ترى الصراع معركة بقاء اقتصادي وسياسي. إيران تعتمد على شرعية دينية رمزية قوية، فنزويلا تعتمد على شرعية سياسية متغيرة ومؤقتة. قدرة إيران على امتصاص الصدمات عالية بسبب العمق المؤسسي، قدرة فنزويلا محدودة بسبب هشاشة الاقتصاد.

الاستنتاجات الاستراتيجية للصراع على إيران وفنزويلا

من خلال الوقائع السابقة يمكن الخروج بالملاحظات التالية

استهداف القيادة كأداة إستراتيجية: كلا الصراعين استخدم فيهما تصفية أو اختطاف القادة لإحداث صدمة استراتيجية، لكن الفرق في الهدف: إيران تُستهدف لكسر قدراتها الردعية ومنع تحولها إلى قوة إقليمية مستقلة، بينما فنزويلا تُستهدف لإعادة هندسة السلطة والسيطرة على مواردها النفطية الحيوية. القوة المؤسسية مقابل المركزية الشخصية: البنية الإيرانية تعتمد على مؤسسات قوية وراسخة قادرة على امتصاص الصدمات، بينما فنزويلا تركز السلطة حول شخص الرئيس، مما يجعل الدولة أكثر هشاشة أمام الأزمات. البعد العسكري والردع:

إيران تمتلك مجموعة أدوات ردع شاملة، تشمل الصواريخ الباليستية، والقوات الإقليمية التابعة لها، والقدرات السيبرانية، فنزويلا، على النقيض، تعتمد بشكل رئيس على الجيش التقليدي، مع محدودية قدرتها على الردع خارج حدودها.

الأبعاد الأيديولوجية والرمزية للصراع: الحرب على إيران تحمل طابعا أيديولوجيا– دينيا توراتيا في الخطاب الدولي، ما يمنحها بعداً رمزيًّا واستراتيجية ردع معنوية، بينما الحرب على فنزويلا تركِّز على البعد السياسي والاقتصادي، مع أهداف ملموسة في السيطرة على الموارد.

الاستنتاج الاستراتيجي النهائي:

الهدف من الصراع مع إيران هو احتواء مشروع قوة طويلة المدى، ومنع تحولها إلى تهديد مستقل، بينما الهدف من الصراع مع فنزويلا هو إخضاع الدولة اقتصاديا، والسيطرة على ثروتها النفطية، وإعادة صياغة قرارها السيادي بما يتوافق مع مصالح اللاعبين الدوليين. ومن ثمّ في حالة قلب النظام السياسي في إيران سنجد أنفسنا أمام خارطة جيوسياسية وإعادة تشكيل العالم… وفي حالة نجاح إيران فعليا في امتصاص الضربات فسنكون أمام مرحلة ما بعد أمريكا… بين المغامرة والمقامرة رؤية جديدة عالم جديد وخرائط لا يمكن ضبطها الا بعد عقود من الزمن.. فهل ينتهى زمن الاملاءات ويبدأ زمن السيادة أو العكس؟ لا شك أن تجرع السم خطر كبير.. ولكن إن كان فيه العلاج فمن سيتجرعه؟ التاريخ الآن يُكتب بالدم والأشلاء والمصالح.

