افتتاح جامع الجزائر هذا الجمعة “إشاعة”

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مفادها أن جامع الجزائر سيفتح أبوابه أمام المصلّين لأداء صلاة الجمعة بداية من هذا الأسبوع. لكن عمادة الجامع لم تصدر أي بيان رسمي بهذا الخصوص.

وفيما ادّعت منشورات أن يوم الجمعة 7 أفريل الجاري، هو تاريخ السماح بإقامة صلاة الجمعة في الجامع. ذهبت صفحات أخرى إلى القول بأن افتتاح ثالث أكبر مساجد العالم أمام المصلّين سيكون في العشر الأواخر من رمضان.

غير أن هذه المنشورات تبقى مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة. طالما أنه لم يصدر أي تأكيد بهذا الخصوص، من أي من الجهات الرسمية في البلاد.