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اقتصاد

افتتاح معرض المنتجات الجزائرية في موريتانيا

الشروق أونلاين
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افتتاح معرض المنتجات الجزائرية في موريتانيا
ح.م
معرض المنتجات الجزائرية في موريتانيا

أشرف سفير الجزائر في موريتانيا محمد بن عتو مساء الخميس، على افتتاح الطبعة السادسة لمعرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط. حسب ما أفاد به بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات.

وجرت مراسم الافتتاح، بحضور رئيسي مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني، والأمين العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. إلى جانب رؤساء المؤسسات  الاقتصادية الجزائرية والموريتانية المشاركة.

كما شارك في الافتتاح الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية الموريتاني آمدو الحاج غاي، والمدير العام للشركة الوطنية للمعارض والتصدير.

وتشهد الطبعة السادسة لمعرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط، مشاركة 183 عارضا من مختلف القطاعات الاقتصادية الجزائرية.

وتعتبر هذه الطبعة “موعدا اقتصاديا سنويا يُمكّن المواطن الموريتاني، من اقتناء المنتجات الجزائرية. التي تعرف إقبالا كبيرا في السوق الموريتانية”، يقول بيان الوزارة.

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