اقتراح بالرجوع إلى “موضوع واحد” في امتحان البكالوريا

نقابة "الكلا" تؤكد أنه حان الوقت لإصلاح التعليم الثانوي

طالبت نقابة مجلس الثانويات الجزائرية القائمين على وزارة التربية الوطنية بضرورة تسليط الضوء على العملية التربوية التعليمية، من خلال الحرص على إصلاح مرحلة التعليم الثانوي قبل إخضاع البكالوريا للتقييم والتقويم، والوقوف على نتائج امتحان شهادة البكالوريا 2025، بهدف تشخيص حقيقي للمستوى الدراسي، قصد ضبط بدقة معايير الانتقال من مستوى تعليمي لآخر.

وعقب اختتامها لأشغال جامعتها الصيفية السابعة، والتي انعقدت في الفترة من الـ26 وإلى غاية 30 جويلية الفارط، بمدينة القل بولاية سكيكدة، رفعت نقابة “الكلا” مجموعات توصيات عملية ركزت على المجالات النقابية والتربوية والمهنية.

وبخصوص الشق التربوي والمهني، أبرزت النقابة بأنه قد تمت المرافعة بشدة لأجل مباشرة تقييم وتقويم مرحلة التعليم الثانوي، قبل البدء في إخضاع امتحان شهادة البكالوريا لإصلاحات شاملة وعميقة، حيث تم اقتراح الأخذ في عين الاعتبار ما يعرف اصطلاحا بـ”البطاقات التركيبية”، من خلال إدراج نسبة من نتائج التلاميذ خلال السنة الدراسية النهائية أو سنتين دراسيتين “الثانية والثالثة ثانوي”، في معدل البكالوريا، إلى جانب الرجوع إلى موضوع واحد في الامتحان المصيري، لأن إضافة موضوع ثان كانت له مبرراته آنذاك، فضلا عن تقليص مدة الامتحان في بعض المواد الأساسية.

كما طالبت نقابة “الكلا” بضرورة التحري في تدني نسبة النجاح المسجلة في امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2025، من خلال البحث في الأسباب، خاصة وأنه بات من الضروري تشخيص حقيقي للمستوى الدراسي للتلاميذ، من خلال السهر على ضبط معايير الانتقال من مستوى تعليمي لآخر، وتفعيل السلطة البيداغوجية.

وفي سياق آخر، دعت نقابة مجلس الثانويات الجزائرية إلى أهمية معالجة نقائص الرقمنة، خاصة أنه كان لها انعكاسات سلبية على الحركة التنقلية السنوية، والتي شهدت أخطاء على مستوى الولايات، ذهب ضحيتها أساتذة.

وفضلا عن ذلك، فقد ناقشت النقابة ملف مراجعة القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 54/25 والنظام التعويضي رقم 55/25، حيث تساءل المشاركون عن مصير التشريع الجديد، والذي من المفترض أن يصدر بتعديلات جديدة وتغييرات جذرية نوعا ما.

كما دعت النقابة لإعادة النظر في القوانين 02-23 و 08-23، وإشراك حقيقي للنقابات المستقلة في ذلك، بالإضافة إلى المطالبة بحق الاطلاع على نتائج تحقيق اللجان الوزارية الموفدة إلى الولايات، وكذا شرعية الطعن في قراراتها.