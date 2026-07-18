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اكتشاف علمي جديد قد يساعد في علاج الربو والتهابات الرئة

الشروق أونلاين
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اكتشاف علمي جديد قد يساعد في علاج الربو والتهابات الرئة
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تعبيرية

اكتشف فريق دولي من الباحثين في جامعة “كيوتو” اليابانية، بالتعاون مع كلية “إيكان” الأمريكية للطب، طريقة علاجية بيولوجية جديدة، قد تحدث ثورة في التعامل مع التهابات الرئة وأزمات الربو.

وتعتمد هذه الطريقة العلاجية الثورية، على تحفيز عصب الأذن الخارجية، للمساعدة في تقليل التهابات الرئتين، وفق ما توصلت إليه الدراسة المنشورة في مجلة “Immunity” العلمية.

حيث درس الباحثون الفرع الأذني للعصب المبهم، وهو الجزء الوحيد من هذا العصب الذي يصل إلى سطح الجلد. وخلال التجارب تم تحفيز هذا الفرع في فئران مخبرية مصابة بالتهاب تحسّسي في المجاري التنفسية.

ليتبين أن هذا التحفيز قلّل بشكل ملحوظ من التهاب الرئة، وعلى العكس عندما تم تثبيط نشاط الألياف العصبية كان المرض أكثر حدّة وشدة.

ووفقا للباحثين، فإن هذا الإجراء أظهر للمرة الأولى وجود آلية عصبية تربط جلد الأذن الخارجية، بالعمليات المناعية في الرئتين. ما قد يفتح المجال أمام تطوير طرق علاجية بيولوجية إلكترونية للأمراض الالتهابية.

كما يحمل هذا النهج تطبيقات محتملة عديدة لعلاج الأمراض التي تتميز بالالتهاب، بما في ذلك التليف الرئوي، ومرض التهاب الأمعاء، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وقال الباحث رينتارو شيبويا من جامعة كيوتو اليابانية:”تكشف نتائجنا عن رد فعل عصبي مناعي، لم يكن معروفا من قبل، يربط بين الجلد والرئة”.

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