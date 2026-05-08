الأردن يعلن رسميا غياب الثنائي النعيمات والقريشي عن المونديال

كأس العالم 2026:

أعلن رئيس اتحاد كرة القدم الأردني الأمير علي بن الحسين، عن غياب اللاعبين يزن النعيمات وأدهم القريشي عن منتخب “النشامي” في كأس العالم 2026، بسبب الإصابة.

وقال رئيس الاتحاد الأردني في منشور عبر منصة “إكس”: “تابعنا بكل تقدير الجهود الكبيرة التي بذلها أبناؤنا يزن النعيمات وأدهم القريشي خلال رحلة العلاج والتأهيل على امتداد الأشهر الماضية، ورغبتهم الصادقة في اللحاق بالنشامى في كأس العالم، إلا أن الإصابة حرمتهم هذه المرة، مضيفا: كل الأمنيات لهم بالشفاء التام والعودة أقوى لتمثيل الأردن في كأس آسيا… النشامى دائما على قدر الحلم والمسؤولية، وكلنا ثقة بقدرتهم على تشريف الأردن في كأس العالم.”

يذكر أن اللاعبين يزن النعيمات وأدهم القريشي تعرضا للإصابة خلال كأس العرب “فيفا” 2026 التي احتضنتها قطر في الفترة الممتدة من 1 إلى 18 ديسمبر الفارط.

وأعرب متابعون بمنصة “إكس” عن حزنهم لغياب اللاعبين واقترح بعضهم تكريمهما باختيارهما ضمن قائمة المنتخب تقديراً لجهودهما وبين من رأى أن الاستبعاد قد يكون أفضل لاكتمال الشفاء من الإصابة والمشاركة بقوة في كأس آسيا المقبلة والمنافسة على اللقب القاري، وآخرون رأوا أن الدولي الأردني موسى التعمري لاعب رين الفرنسي وبقية لاعبي المنتخب سيكونون على قدر المسؤولية في المونديال.

وتلعب الأردن في كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة التي تضم الأرجنتين (حاملة اللقب) الجزائر، النمسا، وتستهل مشوارها في المونديال الذي تأهلت إليه للمرة الأولى في تاريخها بمواجهة النمسا الثلاثاء 16 جوان، ثم الجزائر الاثنين 22 جوان والأرجنتين السبت 27 جوان.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة 23 من نهائيات كأس العالم بين 11 جوان و19 جويلية، حيث يُقام اللقاء الافتتاحي بين المكسيك وجنوب إفريقيا في ملعب أستيكا بمكسيكو سيتي، بينما يستضيف ملعب “ميتلايف” قرب نيويورك المباراة النهائية للبطولة التي من المقرر أن تقام على 16 ملعباً بينها 11 في الولايات المتحدة، 3 في المكسيك، 2 في كندا، ويتأهل إلى دور الثاني الأول والثاني عن كل مجموعة مع أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.