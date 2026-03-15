الأردن يواجه كوستاريكا ونيجيريا في التوقف الدولي لشهر مارس

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، نقل مباريات الدورة الرباعية الدولية الودية المقررة نهاية شهر مارس من العاصمة عمان إلى مدينة أنطاليا التركية، وذلك بسبب الوضع الراهن في المنطقة ومحدودية حركة السفر.

وتشارك في الدورة إلى جانب منتخب الأردن منافس الخضر في المونديال، منتخبات إيران ونيجيريا وكوستاريكا، وتدخل في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب جدول مباريات الدورة، يلتقي في المواجهة الأولى الأردن “النشامى، مع كوستاريكا في 27 مارس، وفي اليوم نفسه تلتقي إيران مع نيجيريا، على أن تُختتم في 31 منه، بمواجهتي الأردن مع نيجيريا، وإيران مع كوستاريكا. وتُعتبر الدورة الرباعية المحطة قبل الأخيرة لمنتخب الأردن الذي يستعد لمشاركته التاريخية الأولى في كأس العالم.

وستكون المحطة الأخيرة لمنتخب «النشامى» خلال شهري مايويونيو حيث يلتقي مع سويسرا في 31 مايو في مدينة سانت غالن، قبل أن يغادر إلى الولايات المتحدة لمواجهة كولومبيا في 7 جوان في مدينة سان دييغو.

ويقيم منتخب الأردن معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية، ومن المقرر أن يواجه في دور المجموعات النمسا والجزائر والأرجنتين في 16 و22 و27 جوان توالياً في إطار منافسات المجموعة العاشرة.

مقالات ذات صلة
مازة ورقة احتياطية أمام بايرن ميونيخ

مازة ورقة احتياطية أمام بايرن ميونيخ

أمر غير مسبوق لـ “بوداوي”

أمر غير مسبوق لـ “بوداوي”

ماكوينا يغادر المولودية للإشراف على الإتحاد الليبي

ماكوينا يغادر المولودية للإشراف على الإتحاد الليبي

كأس “الكاف”.. هذا ما قاله المدرب العام للنادي المصري قبل مواجهة شباب بلوزداد

كأس “الكاف”.. هذا ما قاله المدرب العام للنادي المصري قبل مواجهة شباب بلوزداد

بشير بلومي أمام فرصة تاريخية للمشاركة في كأس العالم

بشير بلومي أمام فرصة تاريخية للمشاركة في كأس العالم

أوّل خسارة إفريقية لـ”سوسطارة”

أوّل خسارة إفريقية لـ”سوسطارة”

