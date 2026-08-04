الأرصاد الجوية تحذر من تقلبات جوية.. وهذه الولايات المعنية

حذّرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية باللون الأصفر من تقلبات جوية مرتقبة تمس عددا من الولايات، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، تشمل أمطارا رعدية، موجة حر، رياحا قوية، إضافة إلى زوابع رملية.

اليوم الثلاثاء 04 أوت 2026

أمطار

وفقا للنشرية، من المرتقب أن تشهد ولايات سوق أهراس، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، عين صالح، أدرار، تمنراست، عين قزام، وبرج باجي مختار تساقط أمطار.

رعود

كما يتوقع نشاط رعدي على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، سوق أهراس، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، بسكرة، أولاد جلال، عين صالح، أدرار، تمنراست، عين قزام، وبرج باجي مختار.

موجة حر

وحذرت الأرصاد الجوية من موجة حر تمس ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، قالمة، قسنطينة، بسكرة، المغير، الوادي، وتندوف.

زوابع رملية

فيما ينتظر تسجيل زوابع رملية على ولايتي برج باجي مختار وعين قزام.

يوم الأربعاء 05 أوت 2026

أمطار

يرتقب تساقط أمطار على ولايات تبسة، خنشلة، النعامة، برج باجي مختار، وعين قزام.

رعود

كما يتوقع نشاط رعدي على ولايات تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، النعامة، بشار، تمنراست، برج باجي مختار، وعين قزام.

موجة حر

وتستمر موجة الحر على ولايات بسكرة، المغير، الوادي، تقرت، ورقلة، عين صالح، أدرار، وتندوف.

رياح

ومن المنتظر هبوب رياح على ولايات تبسة، خنشلة، والوادي.

زوابع رملية

كما يرتقب تسجيل زوابع رملية على ولايات الوادي، تمنراست، وعين قزام.