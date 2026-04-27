الأزمة في مالي.. عطاف يوضح موقف الجزائر

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، دعم الجزائر لوحدة مالي أرضًا وشعبًا ومؤسسات، مجددًا رفضها القاطع لكافة أشكال الإرهاب ومسبباته.

وفي تصريح له خلال استقبال وزير الشؤون الخارجية لدولة البوسنة والهرسك، علم الدين كوناكوفيتش، أدلى عطاف بتصريحات حول تطورات الوضع في الساحل وفي دولة مالي.

وفي هذا الصدد، جدد عطاف دعم الجزائر في المقام الأول، لوحدة مالي أرضًا وشعبًا ومؤسسات، مؤكدا في ذات الوقت رفضها القاطع لكافة أشكال ومظاهر الإرهاب، التي لا يمكن تبريرها أو التسامح معها مهما كانت دوافعها، وذلك بالنظر إلى التجربة المريرة التي عاشتها الجزائر.

وفي سياق متصل، دعا وزير الدولة إلى ضرورة تعزيز اللحمة الوطنية داخل مالي، معتبرًا أنها خيرُ رادع لظاهرة الإرهاب، وهي الدِّرعُ الذي يمكن حقاً التعويل عليه قصد التصدي لهذه الآفة بكل النجاعة المطلوبة.