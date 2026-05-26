الأمم المتحدة تحيي أسبوع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي

تضمّ 17 إقليما حول العالم

تحيي الأمم المتحدة خلال الأسبوع الجاري، من 25 إلى 31 ماي، أسبوع التضامن مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

ومنذ إنشاء المنظمة في عام 1945، حصلت أكثر من 80 مستعمرة سابقة تضم حوالي 750 مليون نسمة، على استقلالها.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال 17 إقليما في جميع أنحاء العالم، غير متمتع بالحكم الذاتي. وتضم هذه الأقاليم ما يقرب من مليوني نسمة.

ويعرف ميثاق الأمم المتحدة، الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بأنها “أقاليم لم تنل شعوبها قسطا كاملا من الحكم الذاتي. وهو المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم يكون في المقام الأول”.

وفي عام 1946، حدّدت عدة دول عددا من الأقاليم الخاضعة لإدارتها، التي ينطبق عليها التعريف الوارد في الميثاق. وتسمى الدول التي تدير هذه الأقاليم بـ’’الدول القائمة بالإدارة‘‘.

وكنتيجة لعملية إنهاء الاستعمار، فقد حذفت معظم الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من تلك القائمة. ولم يتبقى منها سوى 17 إقليما حول العالم.

وتعتبر الصحراء الغربية الإقليم الإفريقي الوحيد الذي لا يزال في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

ومنذ عام 1990، تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن الصحراء الغربية، مسألة من مسائل إنهاء الاستعمار، التي يتعين أن ينهيها الشعب الصحراوي.

وتحث الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدول القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لحماية وضمان الحقوق غير القابلة للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردها الطبيعية.

كما تدعو جميع الدول العضوة في المنظمة، إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.