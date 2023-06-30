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الأمم المتحدة تنتقد فرنسا وتتهم الشرطة بـ “العنصرية”  

الشروق أونلاين
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الأمم المتحدة تنتقد فرنسا وتتهم الشرطة بـ “العنصرية”  
ح.م
الشرطة الفرنسية

طلبت الأمم المتحدة، من فرنسا معالجة مشكلات العنصرية والتمييز في صفوف الشرطة، وذلك بعد إقدام شرطي على قتل الشاب نائل.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف “حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدية مشكلات العنصرية والتمييز المتجذرة في صفوف قوات الأمن”.

كما أعربت رافينا شامداساني عن قلقها إزاء أعمال العنف التي اندلعت بعد وفاة الشاب نائل.

وشددت على أنه لهذا السبب على وجه التحديد “ندعو جميع السلطات إلى ضمان أنه حتى لو كانت هناك احتجاجات فمن الأهمية بمكان أن تحترم الشرطة في جميع الأوقات المبادئ وتتفادى التمييز وتتحلى بالمسؤولية “.

واندلعت أعمال عنف نتج عنها إحراق مقار بلديات ومدارس ومراكز شرطة بأحياء شعبية في أنحاء فرنسا على مدار اليومين الماضيين، ردًّا على مقتل الفتى نائل (17 عامًا) الثلاثاء، برصاص شرطي أثناء عملية تدقيق مروري في نانتير قرب العاصمة باريس.

وقُتل نائل من مسافة قريبة، وبررت الشرطة ما حصل بالقول إنه كان يقود بسرعة عالية في ممر الحافلات، ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء.

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