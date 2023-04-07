الأمم المتحدة تنشر خريطة للحدود الحقيقية للصحراء الغربية

أفشلت تعتيم النظام المغربي على الشرعية الدولية

جددت الأمم المتحدة في آخر تحديث للخرائط حسب القارات في العالم التي تنشرها على موقعها، التأكيد على الحدود الحقيقية للجمهورية العربية الصحراوية، حيث أظهرت بوضوح أنها إقليم مستقل عن المغرب، في ضربة جديدة لكل محاولات النظام المغربي البائسة للتعتيم على الشرعية الدولية.

وأظهرت خريطة القارة الأفريقية، التي نشرت عبر موقع الأمم المتحدة على الانترنت، أن الصحراء الغربية دولة قائمة بحد ذاتها وعاصمتها مدينة العيون.

جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الاستشاري لسنة 1975 عدم وجود أية روابط “سيادة” بين المغرب والصحراء الغربية، وأن كل القرارات الدولية تعتبر أن الصحراء الغربية هي أرض “منفصلة ومتمايزة” وأن المغرب لا يملك أي شكل من أشكال “السيادة” عليها.

كما أن المجتمع الدولي أقر بأن الوضع النهائي لهذه المنطقة غير المتمتعة بالحكم الذاتي يتعين تحديده تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقا للشرعية الدولية، وبالتالي فإن محاولات المغرب للتحريف والعبثية التي تهدف إلى التعتيم على الشرعية الدولية، محكوم عليها بالفشل.

وعادت مسألة الخرائط لتؤكد من جديد على أن أراضي الجمهورية الصحراوية منفصلة تماما عن المغرب الذي وبكل سذاجة يحاول اختزال الشرعية الدولية في خريطة وهمية بدون الخط الفاصل بين أراضيه والأراضي الصحراوية، كما أنه لا يتوانى في إثارة الفوضى والبلبلة في كل محفل ومناسبة تعرض فيها الحدود الحقيقية لأراضيه دون الصحراء الغربية، ليصطدم في كل مرة بحقيقة وقوف الدول والمنظمات مع ما نصت عليه القرارات الدولية والأممية في هذا الشأن.

وأعادت إسبانيا، قبل أشهر، تعديل خريطة المغرب والصحراء الغربية لتشمل من جديد خط الحدود، وقامت بنشر الخريطة على الموقع الإلكتروني للوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي.