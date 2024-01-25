الأمن الحضري لجامع الجزائر يدخل “حيّز الخدمة”

أشرف عميد جامع الجزائر الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسيني يوم الخميس، على مراسم وضع مقر الأمن الحضري للجامع في حيّز الخدمة.

ورافق العميد في الإشراف على هذه المراسم، كل من مدير الأمن العمومي باديس نويوة، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني. والمدير العام للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية.

ويضمّ هذا المقر الجديد للأمن الحضري، فرقا للأمن العمومي، والشرطة القضائية، والشرطة العامة. إلى جانب هياكل اجتماعية مُخصّصة لإيواء قوات الشرطة المكلّفة بتأمين زوار جامع الجزائر.

من جهة أخرى، تجري فرق الحماية المدنية منذ الجمعة الماضية، مناورات تجريبية في جامع الجزائر. لاختبار جاهزية مرافقه الحساسة للأخطار الكبرى مثل الحرائق والزلازل.

وقالت عمادة الجامع في بيان سابق، إن هذه المناورات هي تمارين تجريبية، تدخل ضمن الاستعدادات المطلوبة، قبل وضع مرافق الجامع قيد الخدمة.

وجامع الجزائر، هو ثالث أكبر مساجد العالم، بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

ويشمل هذا الجامع قاعة صلاة كبيرة تتّسع لـ 120 ألف مصلّ. إلى جانب عدّة منشآت أخرى، على غرار “دار القرآن”، و”مركز حوار الحضارات”.