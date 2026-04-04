الأمن الطاقوي الجزائري: السيادة الوطنية ورهانات الجيوسياسة العالمية

في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، يبرز الأمن الطاقوي كأحد أهم محددات القوة الوطنية. بالنسبة للجزائر، لا يعد هذا الملف مجرد مورد مالي فحسب، بل هو صمام أمان للسيادة وأداة إستراتيجية للتموقع ضمن الخارطة الدولية الجديدة. وتأتي هذه الأهمية من كون الطاقة اليوم هي المحرك الأساسي للعلاقات الدولية، والمحدد الرئيسي لموازين القوى، مما يفرض على الجزائر تحدي الموازنة الدقيقة بين ثلاثة أبعاد سيادية: تأمين الاحتياجات الداخلية المتنامية، الوفاء بالالتزامات الدولية كمورد موثوق، وخوض رهان الانتقال الطاقوي لضمان استدامة هذه القوة للأجيال القادمة. في خضمِّ هذا الواقع، كيف يمكن قراءة تموضع الجزائر ضمن الخارطة الطاقوية العالمية وتوازنات القوى والحضارات؟ وما مدى نجاحها في توظيف قدراتها لتأمين سيادتها الداخلية وتعزيز ثقلها السياسي الخارجي، وتحقيق الانتقال الطاقوي المأمول؟

الخارطة الطاقوية العالمية وتوازنات القوى والحضارات

يتشكل المشهد الطاقوي العالمي اليوم كساحة صراع وتوافق بين القوى الكبرى، إذ لم تعد الطاقة مجرد سلعة تجارية، بل استحالت إلى عملة سياسية تحدد ثقل الدول في النظام الدولي وتضبط رهانات توازناته.

توزعات الثروة والنفوذ:

تتركز هذه القوة ضمن أقاليم جغرافية ترسم ملامح نفوذ القوى الدولية، إذ تظل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الخزان الاستراتيجي الأول باستحواذ دول منظمة أوبك على أكثر من 80 بالمئة من الاحتياطات النفطية العالمية. وفي هذا السياق، تبرز الجزائر كلاعب محوري بإنتاج غازي يتجاوز 140 مليار متر مكعب سنويا، بينما تظل إيران قوة طاقوية معطلة بامتلاكها ثاني احتياطي غاز وثالث احتياطي نفط، وهي مقدرات تقع اليوم في قلب مواجهات عسكرية مباشرة، مما يجعل اضطراب إمداداتها سببا رئيسيا في اختلال التوازنات الطاقوية في العالم.

كما يتركز الطلب العالمي في القوى الصناعية الكبرى: الصين، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إذ تستهلك الصين وحدها قرابة 15 مليون برميل نفط يوميا، مما يجعل تأمين إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد قضية وجودية لهذه القوى.

التوازنات الحضارية والأيديولوجية للطاقة:

هذا التوزع المادي للموارد يتداخل بعمق مع انقسامات حضارية وأيديولوجية، إذ يبرز التنافس بين الحضارة الغربية الساعية لتأمين استهلاكها مع الحفاظ على هيمنة الدولار، وبين الشرق الصاعد بقيادة الصين والهند ضمن مجموعة بريكس الساعية لنظام طاقوي متعدد الأقطاب يعتمد العملات المحلية. ولم يتوقف الصراع عند حدود الموارد، بل امتد ليتخذ من الانتقال الأخضر والمعايير البيئية أداة ضغط سياسي وحضاري على الدول النامية، مما دفع الجزائر ودولا أخرى للمطالبة بانتقال طاقوي عادل يحترم السيادة والخصوصيات التنموية للدول المنتجة والمالكة للطاقات الأحفورية.

طرق العبوروممرّاتُه:

وتكتمل هذه اللوحة الإستراتيجية عبر ممرات العبور التي تمثل شرايين النظام العالمي، إذ تظل المضايق الحيوية مثل هرمز، وقناة السويس، وباب المندب، ومضيق ملڨا، وقناة بنما نقاط تأزيم دائمة تخضع للتوازنات العسكرية الكبرى، خاصة في ظل النزاعات الحالية التي تهدد أمن الملاحة البحرية. وهنا تبرز الميزة التنافسية للجزائر التي تخلت عن مخاطر الممرات المائية لصالح أفضلية الأنابيب العابرة للقارات؛ فاعتمادها على خطوط غاز مباشرة نحو أوروبا مثل أنبوب TRANS-MED، منحها استقرارا وموثوقية في نظر الشركاء الدوليين، وجعل أمنها الطاقوي، البديل الأكثر أمانا في خارطة عالمية تتسم بالاضطراب وعدم اليقين.

القدرات الجزائرية ومعركة السيادة

برغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر لتنويع الاقتصاد الوطني، لا تزال الموارد الطاقوية تمثل الركيزة الأساسية للأمن القومي، إذ يبرز مجمَّع سوناطراك كأداة تنفيذية سيادية تضمن الاستقلال الاقتصادي وتلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين. وتتجسد هذه القوة في امتلاك الجزائر احتياطات مؤكدة من الغاز تقدر بنحو 4.5 تريليون متر مكعب، منها 2 تريليون متر مكعب من الغاز الصخري، وباحتياطات نفطية تبلغ 12.2 مليار برميل، مما مكّنها مع مطلع عام 2026 من الحفاظ على وتيرة إنتاج غازي بلغت 136 مليار متر مكعب سنويا.

​إن معركة السيادة في هذا السياق تكمن في الموازنة الدقيقة بين الوفاء بالالتزامات الدولية وبين تأمين الجبهة الداخلية التي تستهلك حاليا قرابة 50 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي. وقد ألقت الحرب الحالية على إيران بظلالها المباشرة على هذا التوازن؛ فمن جهة، أدى الارتفاع الجنوني لأسعار النفط والغاز عالميا إلى تدفقات مالية كبيرة عززت احتياطي الصرف الجزائري، مما يمنح الجزائر أريحية مالية لتمويل المشاريع التنموية الكبرى. ولكن من جهة أخرى، فرض هذا الوضع تحديا يتمثل في “التضخم المستورَد”، إذ تسعى الجزائر لتوظيف هذه الوفرة المالية لتدعيم أسعار المواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطن من ارتفاع الأسعار عالميا بسبب اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف النقل البحري.

​بناءً على ذلك، يتجاوز الأمن الطاقوي في الجزائر كونه ملفا تجاريا ليصبح صمام أمان يحمي الاستقرار الاجتماعي؛ فالجزائر توظف عائداتها التي بلغت مستويات قياسية نتيجة الأزمة الدولية، لضمان أسعار طاقة مدعومة محليا، وتحصين الجبهة الداخلية ضد الهزات الاقتصادية. إن استمرار سياسة الاستكشاف المكثف التي تعتمدها الجزائر، والتي أثمرت أكثر من 35 اكتشافا جديدا في العامين الأخيرين، مع رصد استثمارات بـ40 مليار دولار في القطاع، يظل الضمان الحقيقي لاستدامة هذه السيادة وتأمين حق الأجيال القادمة في ظل عالم تتلاطم فيه أمواج الأزمات العسكرية والاقتصادية.

الأمن الطاقوي كأداة للثقل السياسي الخارجي

​يتجاوز الأمن الطاقوي في العقيدة السياسية الجزائرية كونه نشاطا تجاريا ليصبح أداة إستراتيجية لتعزيز التموقع الخارجي وفرض الاحترام السيادي في المحافل الدولية. وتستند الجزائر في ذلك إلى “دبلوماسية الطاقة” التي تجمع بين الموثوقية التقنية والاستقلالية السياسية، مما جعلها رقما صعبا في معادلات القوى الكبرى.

​1. الموثوقية الجزائرية والبديل الاستراتيجي في ظل الأزمات الدولية

أحدثت الحرب في أوكرانيا في 2021 زلزالا في خارطة الطاقة العالمية، إذ أدى انقطاع الغاز الروسي إلى بحث أوروبا المحموم عن مورّدين يتمتعون بالاستقرار والمصداقية. وفي هذا السياق، برزت الجزائر كبديل حتمي لا يخضع لابتزاز الأزمات؛ فبينما استُخدمت الطاقة كسلاح في الصراع الأوراسي، حافظت الجزائر على مبدأ فصل التجارة عن التجاذبات العسكرية. ومع تصاعد التوترات الحالية حول إيران ومضيق هرمز، تعاظمت هذه الأهمية؛ إذ توفر الأنابيب الجزائرية العابرة للقارات TRANS-MED وMED-GAZ مسارا آمنا ومباشرا بعيدا عن مخاطر الملاحة البحرية ونقاط الاختناق الجيوسياسية، مما منح الدبلوماسية الجزائرية أوراق ضغط سياسية قوية وحصانة لقراراتها السيادية.

​2. هندسة العلاقات مع الضفة الشمالية للمتوسط:

تُدير الجزائر علاقاتها مع القوى الأوروبية وفق مبدأ “الموثوقية” مقابل المواقف الداعمة والمتعاونة؛ إذ برزت إيطاليا كشريك استراتيجي أول بفضل تبنِّيها مقاربات تحترم المصالح السيادية الجزائرية، مما جعل من التعاون الطاقوي جسرا لتطابق الرؤى السياسية. وفي المقابل، أثبتت الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا أن الغاز الجزائري ورقة سيادية بامتياز؛ إذ استخدمت الجزائر ميزة التحكم في التدفقات لتأكيد استقلالية قرارها ورفض المساس بمبادئها، مما فرض على القوى الإقليمية إعادة حساباتها الجيوسياسية أمام ثقل الجزائر كطرف لا يمكن تجاوزه في هندسة أمن الطاقة الأوروبي الجديد.

الطاقة وصراع النفوذ الإقليمي

في سياق التوترات المغاربية، شكَّل قرار الجزائر بوقف العمل بأنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي MEG عام 2021 تحولا استراتيجيا أنهى الابتزاز السياسي المرتبط بممرات العبور غير المستقرة، وثبّت فكرة الأنابيب المباشرة كقرار سيادي يحمي المصالح الوطنية. ويمتد هذا النفوذ نحو العمق الإفريقي عبر مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا- النيجر- الجزائر) NIG-AL، الذي يمثل الركيزة الأساسية لمقاربة “الأمن عبر التنمية”. هذا المشروع، الذي يتجاوز طوله 4000 كيلومتر، لا يمثل مجرَّد ممرٍّ للغاز، بل هو تحالفٌ استراتيجي ثلاثي يكرِّس الجزائر كمنفذ وحيد وموثوق للطاقة الإفريقية نحو العالم. ومن خلال دمج النيجر كشريك أساسي في هذا الشريان، تسعى الجزائر إلى تحويل منطقة الساحل من منطقة توتر إلى ساحة مصالح اقتصادية كبرى، مما يسحب البساط من منافسة المشروع المغربي الوهمي، والذي لا يهدف إلا لتعطيل المشروع الجزائري القائم على حقائق وأرقام واقعية. ويجهض محاولات التدخل الأجنبي في رسم الخارطة الطاقوية الدولية وللقارة الإفريقية على الخصوص.

الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة: واقعٌ وآفاق

لا تنظر الجزائر إلى التحول الطاقوي العالمي كتهديد لمكانتها، بل كفرصة تاريخية لإعادة تموقعها كقوة خضراء قادرة على تزويد العالم بالطاقة النظيفة بالزخم نفسه الذي قدمت به الغاز والنفط لعقود.

إستراتيجيةالمزيج الطاقوي:

تتبنى الجزائر واقعية اقتصادية ترى في الغاز الطبيعي جسر انتقال بين الطاقات الأحفورية والطاقات المتجددة؛ فباعتباره الأقل انبعاثا للكربون، تستخدمه الجزائر كجسر لتمويل وتأمين الانتقال الطاقوي. وبحلول عام 2026، تسارعت الخطوات الميدانية لبرنامج ” SOLAR 1000″ لإنتاج الطاقة الشمسية، إذ تهدف الجزائر لاستغلال أعلى معدل إشعاع شمسي في العالم يتجاوز 3000 ساعة سنويا، لتوليد 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول عام 2035، مما يسمح بتوفير كميات هائلة من الغاز الطبيعي الموجه حاليا للاستهلاك المحلي وتحويله نحو التصدير لتعظيم مداخيل الميزانية العامة.

رهان الهيدروجين الأخضر:

يمثل الهيدروجين الأخضر الرهان الأكبر للسيادة الطاقوية الجزائرية في أفق 2030-2050؛ فبفضل بنيتها التحتية الجاهزة (شبكة الأنابيب الحالية) وموقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية، تسعى الجزائر لتصبح المورد الأول للقارة العجوز بهذا الوقود النظيف. وتعمل الجزائر حاليا على تطوير مشاريع تجريبية لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، معتبرة إياه النفط الجديد الذي سيضمن استمرار تدفق العملة الصعبة من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ على الثقل الجيوسياسي للدولة في عالم ما بعد الكربون، بعيدا عن تقلبات أسواق الخام واضطرابات ممرات العبور.

السيادة التكنولوجية والكفاءة الوطنية:

إن نجاح رهان الانتقال الطاقوي يرتبط ارتباطا وثيقا بامتلاك التكنولوجيا وتوطين صناعة الألواح الشمسية والمعدات الطاقوية، وهو ما تسعى إليه الجزائر عبر شراكات إستراتيجية مع دول رائدة، مثل الصين وألمانيا، تضمن بها نقل الخبرة وتدعيم الكفاءات الجزائرية. إن الهدف النهائي هو تحويل الجزائر من مصدر للمواد الخام إلى قطب صناعي طاقوي، يضمن أمنه القومي عبر تنويع المصادر، ويحمي قراره السيادي من خلال تحكم كامل في سلاسل التوريد الطاقوية، من الشمس وصولا إلى المستهلِك العالمي.

ختاما، ​إن التحولات الجيوسياسية الراهنة، من أزمة أوكرانيا إلى صراعات الشرق الأوسط، أثبتت أن الطاقة هي “العملة السيادية” الأغلى في النظام الدولي الجديد، وهو ما جعل الأمريكان منذ بدايات ظهور النفط يلصقون به عملتهم “الدولار” . وقد نجحت الجزائر في تحويل موثوقيتها الطاقوية إلى ثقل سياسي ملموس، مكرسةً مكانتها كحليف استراتيجي لا يمكن تجاوزُه في هندسة الأمن العالمي.

​إن الرهان المستقبلي للجزائر يتجاوز مجرد تصدير المحروقات؛ بل يكمن في قيادة انتقال طاقوي ذكي يمزج بين ريادة الغاز وطموح الهيدروجين الأخضر، مع تحصين الجبهة الداخلية وتأمين العمق الإفريقي عبر مشاريع عابرة للقارَّات. وبذلك، يظلُّ الأمن الطاقوي هو الدرع الذي يحمي استقلالية القرار السيادي الجزائري، ويضمن للجزائر بقاءها رقما صعبا في توازنات القوى والحضارات، بعيدا عن سياسة المحاور والتبعية.

