الأموال التي صرفت على مشروع انتاج فيلم الأمير عبد القادر محل تحقيق

قالت بأن قرار تجميد المشروع ووقف صرف الأموال اتخذ خلال سنة 2014.. مولوجي:

قالت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي بأنه قبل أقل من سنتين أنشئت المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر”، بالمرسوم الرئاسي رقم 413-21 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، وهي المؤسسة التي وضعت بالمرسوم الرئاسي رقم 23-287 المؤرخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون.

هذه الأخيرة قدمت تصورا لمراحل انتاج يخضع لآجال ثابتة، من مرحلة إعداد السيناريو، إلى الإنتاج فالتوزيع، ويعود التوجيه بإنتاج فيلم عن شخصية الأمير إلى مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 أوت 2021 والذي أمر من خلاله السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ببعث مشروع فيلم الأمير عبد القادر باعتباره مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة ولرمزيته الانسانية والعالمية، وأضافت في ردها على سؤال كتابي للنائب البرلماني ربحي أحمد حول إنجاز فيلم “الأمير عبد القادر”، بأنه بخصوص مدى رقي الفيلم المنشود إلى مستوى الأفلام العالمية “فإننا نشدد على أقصى شروط الاحترافية، وعلى استخدم آخر وأنسب التقنيات والمؤثرات، ولن نتنازل أو نتساهل بهذا الشأن، إذ يبقى رهاننا على إنتاج يخلّد شخصية الأمير عبد القادر العالمية والمتعددة والمتفوقة، ويروج لصورة المقاومة وبسالتها، ويقدم التاريخ الجزائري من المنظور الصحيح وليس من وجهات نظر ملتبسة أو مأزومة تجاه الجزائر وتاريخها العظيم، ونصبو من خلاله أيضًا إلى إبراز خصوصية الشخصية الجزائرية وتاريخها”، مؤكدة بأن انتاج الفيلم يخضع إلى عدة مراحل ومحطات بدءا من السيناريو الذي يخضع لموافقة لجنة القراءة حسب أحكام قانون رقم 11-03 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير 2011، يتعلق بالسينما، يُحضر بإشراك لجنة خبراء وتدقيق ومرافقة ووفق دفتر شروط يتضمن العنوان الأولى للفيلم، الشروط التقنية والفنية المقررة لإنجازه، مخطط العمل والذي يحدد التصوير في الأستوديو والتصوير الخارجي، اسم الأستوديو والمخبر المزمع استعمالهما في حالة ما إذا كان المشروع مقررا على دعائم الفيلم، أماكن وفضاءات التصوير الخارجي والمشاهد في ديكورات طبيعية، التاريخ المقرر لبداية ونهاية التصوير، تاريخ تسليم النسخة الأولية، المخرج الذي يقع عليه الاختيار، المناصب التقنية الأساسية، الممثلون الرئيسيون، السيناريو يكون حواره مكتوبا وواضحا، ويلتزم المنتج على الحصول بالموافقة المكتوبة للمؤلف أو ذوي الحقوق وأي عمل مقتبس منشور يجب تقديم موافقة الناشر، وأضافت بأنه وفي إطار التحضيرات الجارية للانطلاق في مشروع انتاج فيلم عالمي عن الأمير عبد القادر، تم بتاريخ 27 نوفمبر 2023، وبمناسبة الذكرى 191 لمبايعة الأمير عبد القادر، تنصيب لجنة رفيعة المستوى تضم أسماء ووجوها سينمائية كبيرة ومؤرخين، ويأتي ذلك بعد وضع مؤسسة “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبر القادر” تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون، حيث أوكل لهذه اللجنة مهمة تقييم وإثراء دفتر الشروط لاختيار سيناريو الفيلم، وكذا التقييم والمصادقة على عروض السيناريوهات التي سيتم تقديمها في إطار مسابقة دولية، حيث تم وضع شرط في دفتر الشروط الذي أعدته اللجنة وهو على أن يكون كاتب سيناريو الفيلم عالميا متحصلا على جوائز عالمية، كما باشرت مؤسسة “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبر القادر” اتصالاتها بعدة كتاب السيناريو عالميين وذلك من أجل اختيار احسن سيناريو للفيلم، كما صدر في الجريدة الرسمية العدد 05 بتاريخ 25 جانفي 2024 القرار الوزاري الذي يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر”، وذلك بهدف ضمان السير الجيد للمؤسسة، أما بخصوص الأموال التي تم صرفها لإنجاز هذا المشروع قبل سنة 2021، قالت وزيرة الثقافة والفنون بأن قرار تجميد المشروع ووقف صرف الأموال اتخذ خلال سنة 2014، والقضية هي محل تحقيق وبلا شك ستفصل فيها الجهات القضائية المختصة.