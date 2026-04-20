الأمين التنفيذي لمنظمة أمريكا اللاتينية والكاريبي للطاقة في زيارة عمل إلى الجزائر

بدعوة من الوزير عرقاب

سيقوم الأمين التنفيذي لمنظمة أمريكا اللاتينية والكاريبي للطاقة، أندريس ريبوليدو سميتمانز، بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين بداية من يوم غد، الثلاثاء 21 أفريل.

ووفقا لما أفادت به وزارة المحروقات، سيعقد الأمين التنفيذي للمنظمة خلال هذه الزيارة، لقاءات مع عدد من المسؤولين، على غرار وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، كما سيزور عددا من المنشآت الطاقوية في الجزائر.

وأشارت الوزارة أن الجزائر تربطها علاقات مميزة مع منظمة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي للتنمية، منذ انضمامها كعضو مراقب في 9 جويلية 2001، ثم حصولها على صفة المراقب الدائم سنة 2018.

وبموجب هذه الصفة، تُعد الجزائر الدولة الوحيدة من خارج منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي التي تحظى بهذه المكانة.