-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الأوائل وطنيا في شهادة “البيام”.. تعرّف على الأسماء ونسبة النجاح

الشروق أونلاين
  • 11175
  • 0
الأوائل وطنيا في شهادة “البيام”.. تعرّف على الأسماء ونسبة النجاح
ح.م
الصورة من صفحة إذاعة عين تيموشنت

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط (البيام) دورة 2026، مؤكدة أن نسبة النجاح الوطنية بلغت 65.19 بالمائة.

ونشرت الوزارة، في بيان لها، قائمة التلاميذ المتفوقين الأوائل على المستوى الوطني، بعد تحقيقهم معدلات متميزة،وتصدر قائمة الناجحين التلاميذ الآتية أسماؤهم:

المرتبة الأولى وطنيا:

التلميذة قية إخلاص، متوسطة العلامة خليفة بن حسن – قمار ، ولاية الوادي، بمعدل 19.80

المرتبة الثانية وطنيا:

التلميذة مزردي رنا متوسطة بجاوي العربي – بسكرة، ولاية بسكرة، بمعدل 19.65

المرتبة الثالثة وطنيا:

التلميذة بوبيدي بسملة، متوسطة محمد بن بولعيد – أريس، ولاية باتنة، بمعدل 19.60

إشهار نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط

أفرجت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، على الساعة العاشرة صباحا عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط (البيام) لعام 2026.

امتحان شهادة “البيام”.. هذه روابط الاطلاع على النتائج

وسيتمكن المترشحون المتمدرسون من الاطلاع على نتائجهم عبر الإنترنت على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bem.onec.dz

كما يمكن للتلاميذ الاطلاع  على نتائج الامتحان عبر فضاء الأولياء.

 https://awlyaa.education.dz

كما سيتم إشهار قوائم التلاميذ الناجحين والمقبولين في السنة الأولى ثان في نفس التوقيت، على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان.

مقالات ذات صلة
قريبا… صدور النصوص المنظمة لعمليات زرع أعضاء المتبرعين المتوفين دماغيا

قريبا… صدور النصوص المنظمة لعمليات زرع أعضاء المتبرعين المتوفين دماغيا

عقوبات تصل إلى 10 سنوات لموظفين بوزارتي التجارة الخارجية والصناعة ومتعاملين اقتصاديين

عقوبات تصل إلى 10 سنوات لموظفين بوزارتي التجارة الخارجية والصناعة ومتعاملين اقتصاديين

حادث مرور خطير بالجلفة يخلّف 9 جرحى

حادث مرور خطير بالجلفة يخلّف 9 جرحى

إطلاق كرسي الأمير عبد القادر وافتتاح “قاعة الجزائر” في مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية

إطلاق كرسي الأمير عبد القادر وافتتاح “قاعة الجزائر” في مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية

غلق جزئي مؤقت للطريق السريع بشارع جيش التحرير الوطني

غلق جزئي مؤقت للطريق السريع بشارع جيش التحرير الوطني

انطلاق أولى رحلات الجوية الجزائرية نحو مانشستر البريطانية

انطلاق أولى رحلات الجوية الجزائرية نحو مانشستر البريطانية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد