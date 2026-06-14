الأوائل وطنيا في شهادة “البيام”.. تعرّف على الأسماء ونسبة النجاح

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط (البيام) دورة 2026، مؤكدة أن نسبة النجاح الوطنية بلغت 65.19 بالمائة.

ونشرت الوزارة، في بيان لها، قائمة التلاميذ المتفوقين الأوائل على المستوى الوطني، بعد تحقيقهم معدلات متميزة،وتصدر قائمة الناجحين التلاميذ الآتية أسماؤهم:

المرتبة الأولى وطنيا:

التلميذة قية إخلاص، متوسطة العلامة خليفة بن حسن – قمار ، ولاية الوادي، بمعدل 19.80

المرتبة الثانية وطنيا:

التلميذة مزردي رنا متوسطة بجاوي العربي – بسكرة، ولاية بسكرة، بمعدل 19.65

المرتبة الثالثة وطنيا:

التلميذة بوبيدي بسملة، متوسطة محمد بن بولعيد – أريس، ولاية باتنة، بمعدل 19.60

إشهار نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط

أفرجت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، على الساعة العاشرة صباحا عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط (البيام) لعام 2026.

امتحان شهادة “البيام”.. هذه روابط الاطلاع على النتائج

وسيتمكن المترشحون المتمدرسون من الاطلاع على نتائجهم عبر الإنترنت على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bem.onec.dz

كما يمكن للتلاميذ الاطلاع على نتائج الامتحان عبر فضاء الأولياء.

https://awlyaa.education.dz

كما سيتم إشهار قوائم التلاميذ الناجحين والمقبولين في السنة الأولى ثان في نفس التوقيت، على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان.