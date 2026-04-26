الإثيوبي بيزاي ريداي يتوّج بالمرحلة التاسعة من طواف الجزائر الدولي

توّج الدراج الإثيوبي بيزاي تسفو ريداي من فريق “مدار برو تيم”، بالمرحلة التاسعة من الطبعة 26 لطواف الجزائر الدولي للدراجات.

وأقيمت المرحلة التاسعة من الطواف ضمن مسار من حمام ريغة بولاية عين الدفلى إلى أعالي الشريعة، على مسافة تزيد عن112 كلم.

وقطع الدراج بيزاي تسفو ريداي مسافة السباق في زمن قدره ساعتان و53 دقيقة و45 ثانية .

وستجرى اليوم الأحد المرحلة العاشرة والأخيرة لطواف الجزائر الدولي للدراجات على مسافة 108 كلم بين الجزائر العاصمة وولاية تيزي وزو.