الإصابات تهدد مكانة أدم وناس ويوسف عطال مع الخضر؟

بعد التعزيزات النوعية التي عرفها المنتخب الوطني مؤخرا

أصبحت لعنة الإصابات المتكررة التي تبقى تلاحق الثنائي الدولي الجزائري، لناديا ليل ونيس الفرنسيان، على التوالي المهاجم ادم وناس والمدافع يوسف عطال، تهدد مستقبلهما مع الخضر، لاسيما في ظل التعزيزات النوعية التي عرفتها التشكيلة الوطنية مؤخرا، بالتحاق كوكبة من اللاعبين الشبان بكتيبة “المحاربين”.

يتجه الدوليان الجزائريان أدم وناس ويوسف عطال، لخسارة مكانتهما مع المنتخب الوطني، في حالة استمرت قصتهما الغريبة مع عدد الإصابات التي يتعرض لها كل واحد منهما في كل موسم، والتي أثرت على مردودهما وفرملت تطورهما سواء مع ناديهما ليل ونيس تواليا، أو مع المنتخب الوطني.

وتعرض، الأحد الفارط، آدم وناس لإصابة جديدة على مستوى الفخذ، منعته من مواصلة مباراة فريقه أمام تروا، وسيغيب لمدة شهر كامل مرة أخرى، وهذا بعدما كان غاب لأربعة أسابيع بسبب إصابة مماثلة على مستوى فخذ الرجل الأخرى.

ولا يختلف الأمر بالنسبة لمواطنه، يوسف عطال، المتواجد حاليا بمصحة “أسبيتار” بالدوحة القطرية من اجل مواصلة العلاج بعد الإصابة التي كانت أبعدته عن المواجهة المزدوجة أمام النيجر.

وليست المرة الأولى التي يغيب فيها وناس وعطال عن المنتخب الوطني لذات السبب، الأمر الذي كان يضع الناخب الوطني جمال بلماضي في ورطة من اجل تعويضهما، لاسيما يوسف عطال، في غياب ظهير ايمن في نفس المستوى. لكن هذه المرة تغيّرت المعطيات بالتحاق مدافع باستيا الفرنسي، كيفن غيطون، الذي ترك انطباعا جيدا في مباراة النيجر، وكذا وجود مهدي ليريس، مدافع سامبدوريا الإيطالي، ما يرجح إمكانية تخلي المدرب الوطني عن مدافع بارادو السابق مستقبلا.

وفي نفس الوضعية يوجد أدم وناس، بعد التحاق لاعبين موهوبين بالمنتخب الوطني، في صورة النجم الصاعد لنادي نيس، بدرالدين بوعناني، وفارس شعيبي مهاجم تولوز الفرنسي، في وقت أن الجهة اليمنى تبقى ملكية خاصة وبدون منازع للقائد محرز، الذي يبقى الخيار الأول لبلماضي في ذات المنصب.

ويمتلئ تاريخ المنتخب الوطني بالحكايات المماثلة للاعبين تأثرت مسيرتهم الدولية بسبب لعنة الإصابات التي طاردتهم لسنوات عديدة، وكانت وراء توقف مشوارهم الكروي، على غرار ما حدث لمراد مغني قبل مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، وبعده فوزي غولام الذي كان بإمكانه البصم على مشوار كروي أفضل.

يذكر أن التشكيلة الوطنية عرفت على هامش المواجهة المزدوجة الأخيرة أمام منتخب النيجر، التحاق ستة لاعبين جدد دفعة واحدة، في انتظار لاعبين آخرين سيلتحقون في التربص القادم المقرر شهر جوان القادم، على نجم أولمبيك ليون، حسام عوار.