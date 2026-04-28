إدارة الموقع
الجزائر
الدرك يسترجع 49 رأس غنم روماني محل السرقة

الإطاحة بجماعة اشرار سرقت الكباش المستوردة في بوفاريك

نوارة باشوش
  • 344
  • 0
الإطاحة بجماعة اشرار سرقت الكباش المستوردة في بوفاريك
ح.م

أطاحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في بن شعبان، التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة، خلال ظرف وجيز، بجماعة أشرار تقوم بسرقة المواشي المستوردة من سلالة أجنبية والموجهة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2026، في إقليم ولاية البليدة.
وحسب ما كشف عنه قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني في بوفاريك، فإن العملية تمت إثر استغلال معلومات واردة للفرقة مفادها قيام أحد الأشخاص بسرقة رؤوس أغنام من سلالة أجنبية رومانية موضوعة تحت الحجر الصحي على مستوى إحدى المزارع ببلدية بن خليل ولاية البليدة، باستعمال شاحنة نقل، على الفور تم تنشيط عنصر الاستعلام والرصد، أين تم توقيف شاحنة على متنها شخصين مشتبه فيهما ومحملة بـ08 رؤوس أغنام من السلالة الرومانية.
بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، يضيف الضابط الأمني تم توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 24 و63 سنة، واسترجاع 49 رأس غنم محل السرقة ومبلغ مالي يقدر بأكثر من 181 مليون سنتيم من عائدات بيع المواشي المسروقة. بالإضافة كذلك إلى الشاحنة المستعملة في عملية السرقة.
وسيتم تقديم المشتبه فيهم، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة في بوفاريك فور الانتهاء من التحقيق.

التثقيف الصحي… خط الدفاع الأول لحماية الجزائريين من الأمراض

التثقيف الصحي… خط الدفاع الأول لحماية الجزائريين من الأمراض

ملتقى حول التسيير التوقعي للوظائف والكفاءات بالمؤسسات الجزائرية

ملتقى حول التسيير التوقعي للوظائف والكفاءات بالمؤسسات الجزائرية

طلبة وخبراء من الجزائر وتونس وليبيا يبحثون الحلول الرقمية للطاقات المتجددة

طلبة وخبراء من الجزائر وتونس وليبيا يبحثون الحلول الرقمية للطاقات المتجددة

الفريق أول شنڨريحة: النصر في المعارك الحديثة مرهون بفعالية الإسناد اللوجستي

الفريق أول شنڨريحة: النصر في المعارك الحديثة مرهون بفعالية الإسناد اللوجستي

إيداع الرئيس السابق لـ”الفاف” جهيد زفيزف الحبس

إيداع الرئيس السابق لـ”الفاف” جهيد زفيزف الحبس

بدون تعليق!

بدون تعليق!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد