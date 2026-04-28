الإطاحة بجماعة اشرار سرقت الكباش المستوردة في بوفاريك

الدرك يسترجع 49 رأس غنم روماني محل السرقة:

أطاحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في بن شعبان، التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة، خلال ظرف وجيز، بجماعة أشرار تقوم بسرقة المواشي المستوردة من سلالة أجنبية والموجهة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2026، في إقليم ولاية البليدة.

وحسب ما كشف عنه قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني في بوفاريك، فإن العملية تمت إثر استغلال معلومات واردة للفرقة مفادها قيام أحد الأشخاص بسرقة رؤوس أغنام من سلالة أجنبية رومانية موضوعة تحت الحجر الصحي على مستوى إحدى المزارع ببلدية بن خليل ولاية البليدة، باستعمال شاحنة نقل، على الفور تم تنشيط عنصر الاستعلام والرصد، أين تم توقيف شاحنة على متنها شخصين مشتبه فيهما ومحملة بـ08 رؤوس أغنام من السلالة الرومانية.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، يضيف الضابط الأمني تم توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 24 و63 سنة، واسترجاع 49 رأس غنم محل السرقة ومبلغ مالي يقدر بأكثر من 181 مليون سنتيم من عائدات بيع المواشي المسروقة. بالإضافة كذلك إلى الشاحنة المستعملة في عملية السرقة.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة في بوفاريك فور الانتهاء من التحقيق.