الإعلان عن إدخال فئات جديدة لتذاكر كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن إدخال فئات جديدة لتذاكر كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في خطوة رافقها ارتفاع ملحوظ في الأسعار.

وشهدت التذاكر المخصصة للصفوف الأمامية من الفئة الأولى زيادة كبيرة، إذ بلغ سعرها 4105 دولار لمباراة المنتخب الأمريكي أمام باراغواي في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا بعد أن كان السقف المحدد سابقاً لا يتجاوز 2735 دولار.

كما أضاف الاتحاد فئة جديدة للصفوف الأمامية بشكل غير معلن عبر موقعه الإلكتروني، حيث تراوحت أسعار هذه التذاكر بين 1940 و2330 دولار لمباراة افتتاح المنتخب الأمريكي، وفقاً لما أورده ذا أتلتيك.

وفي سياق متصل، طرح “فيفا” تذاكر إضافية لعدد من المباريات، بينها مواجهة كندا الافتتاحية أمام البوسنة والهرسك في تورنتو، والتي وصلت أسعار بعض مقاعدها الأمامية إلى 3360 دولار، فضلاً عن توفير 905 تذكرة إضافية لمباريات دور الـ16 في فيلادلفيا.

وكان الاتحاد قد رفع الأسبوع الماضي الحد الأعلى لسعر تذاكر نهائي البطولة إلى 10،990 دولار، مقارنة بـ8680 دولار عند طرحها لأول مرة عقب القرعة، فيما لم تعد هناك تذاكر متاحة حالياً للمباراة النهائية عبر موقعه الرسمي.

ومن المقرر أن تُقام البطولة خلال الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية في 16 مدينة موزعة على الدول الثلاث المستضيفة.