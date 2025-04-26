الابتكار يحتل اليوم موقعا محوريّا في وظائف الجامعة الجزائرية

خلال وقوفه على مؤسسة اقتصادية فرعية بقسنطينة... بداري:

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، السبت، خلال زيارة عمل وتفقد لهياكل التعليم العالي والبحث العلمي لمدينة قسنطينة، على تدشين مشاريع البحث العلمي والابتكار.

وقد استهل بداري، زيارته بالتوجه إلى المقاطعة الإدارية علي منجلي (جنوب غرب قسنطينة)، أين دشّن حاضنة الأعمال ومركز تطوير المقاولاتية على مستوى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، وهما الإنجازان اللذان يسمحان بتحويل الأفكار الإبداعية للطلبة والأساتذة إلى مؤسسات ناشئة ومشاريع اقتصادية واعدة، انسجاما مع استراتيجية ترسيخ ثقافة المقاولاتية بالجامعة الجزائرية.

كما وقف على سير عمل ورشات تركيب وتصليح وتصنيع الأجهزة التقنية، وإمكانيات الإنتاج المتوفرة ومساهمتها في تعزيز قدرات الجامعة على تحويل المعرفة إلى منتجات تكنولوجية، واستمع بالمناسبة إلى عرض ثلاثة نماذج لمشاريع ابتكارية من إنجاز طلبة وأساتذة المدرسة، إضافة إلى عرض مجموعة من براءات الاختراع التي تم إيداعها، مما يترجم الديناميكية البحثية والتطبيقية التي تعرفها المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

وتفقد الوزير مرافق المنصة التكنولوجية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، حيث تعرف على الإمكانيات المخصصة للبحث التطبيقي وتطوير المواد، مشيدا بالجهود المبذولة لتعزيز مساهمة الجامعة في الاقتصاد الوطني، كما اطلع الوزير، بمقر هضبة “تيكنوبول” بمدينة قسنطينة التابعة لجامعة قسنطينة 3، على البرامج والمشاريع المسطرة لتعزيز التكامل بين الجامعة والنسيج الاقتصادي والاجتماعي، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والاقتصاد المبتكر.

وفي تصريح له بالمناسبة، أكد الوزير أنه في إطار تحديث الجامعة الجزائرية، وإضافة إلى مهمتها الرئيسية المتمثلة في التكوين، أصبح الابتكار يحتل اليوم “موقعا محوريا”، حيث توج هذا المسعى بإنشاء مؤسسة اقتصادية فرعية على مستوى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، ثمرة جهود مستمرة لتحويل أفكار الطلبة والأساتذة إلى مؤسسات ناشئة ومصغرة، وكذلك إلى براءات اختراع قابلة للتسويق والتثمين.