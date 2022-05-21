الاستهلاك العشوائي لكبد التونة يُسبّب تسمّمات غذائية

مواطنون يقبلون عليه لدواع علاجية

استغل مواطنون دخول موسم صيد سمك التونة، وكثرة عرضه، وباتوا يستهلكون كبد التونة، لدواع علاجية، ما يصنفه خبراء في التغذية، بأنه خطير وسام. والظاهرة جعلت مديرية التجارة لولاية سكيكدة الساحلية، تسارع إلى نشر بيان للتحذير من الظاهرة، التي يترتب عليها تسمّمات غذائية جماعية، خاصة إذا كانت معروضة على مستوى فضاءات مفتوحة غير مناسبة.

أصدرت مديرية التجارة لولاية سكيكدة بيانا، حذّرت فيه المواطنين من استهلاك كبد سمك التونة، لدواع علاجية، رغم خطورتها على الصحة، كما دعت المواطنين إلى شراء التونة، من أسواق مهيأة، ومتقيدة بمعايير السلامة، خاصة في جانب النظافة وتوفير درجة البرودة اللازمة.

وبحسب البيان الصادر، الذي اطلعت عليه “الشروق”، فاستهلاك كبد التونة، أصبح ظاهرة في ظل زيادة اصطياد سمك التونة، “أين لوحظ إقبال مكثف على استهلاك كبد التونة، لدواع علاجية، رغم خطورتها”.

وأضاف البيان أن مديرية التجارة وترقية الصادرات تحذّر من استهلاك كبد التونة “الذي قد يؤدي إلى تسممات غذائية جماعية، تصيب العائلات، جراء تناول هذا المادة، خاصة تلك المعروضة للبيع على مستوى الأسواق اليومية والأسبوعية في ظروف غير صحية”.

وأوضح رئيس النقابة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط، في اتصال مع “الشروق”، أن الخطورة في كبد التونة، تكمن في تركه لأكثر من 24 ساعة في العراء، وهو ما يحوله إلى مادة مسمومة.

يقطعون التونة وكأنها خروف!!

وقال بلّوط: “بمجرد اصطياد سمك التونة، يقوم الصيادون بنزع أحشائها، ويحتفظون بكبدها، لبيعه إلى مواطنين يستعملونه لأغراض علاجية، وأهمها علاج نقص النظر، وفقر الدم، والعديد من العلاجات الأخرى، ولكن الإشكال، أن كبد سمكة التونة يتحول إلى مادة سامة بعد مرور 24 ساعة على انتزاعه من السمكة، وتركه في العراء، إذ لابد من طهيه وتناوله في أسرع وقت”.

ولكن الإشكال، بحسبه، أن عملية بيع سمك التونة مؤخرا، تعرف العديد من التجاوزات والسلوكات الخطيرة، كان على مديريات التجارة التحذير منها أيضا، ومنها اصطياد سمك تونة صغير جدا، والبيع العشوائي على مفترق الطرقات، وتقطيع التونة في الخلاء، وكأنه خروف، وتقطيعه بسكاكين غير صالحة إطلاقا”.