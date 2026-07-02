الانتخابات التشريعية: غلق مكاتب الاقتراع وانطلاق عملية فرز الأصوات

أغلقت مكاتب التصويت في إطار الانتخابات التشريعية 2026، عبر كافة الدوائر الانتخابية داخل الوطن. بعد تمديد الاقتراع ساعة واحدة إلى الساعة الثامنة مساء، لتنطلق عملية فرز أصوات الناخبين.

وقالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان، إن قرار تأخير غلق مكاتب التصويت، اتخذ “بناء على طلب من المنسقين الولائيين”.

ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية إلى 11.24 بالمائة داخل الوطن، و9.46 بالمئة خارج الوطن، إلى غاية الساعة 15:00.

ويستدعى للمشاركة في هذه الانتخابات، ما يزيد عن 24 مليون ناخبا، بينهم أكثر من 850 ألف ناخبا في الخارج. لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي الوطني.

وتتنافس في هذا الاستحقاق الوطني، 793 قائمة انتخابية، تضم 9854 مترشحا عبر مختلف الدوائر الانتخابية داخل الوطن. منها 613 قائمة تتبع لـ 32 حزبا سياسيا، وقائمة واحدة لتحالف، و125 قائمة حرّة.