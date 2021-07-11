الباردة والأكاجو وبالحليب.. 5 ألوان شعر بلون الشوكولاطة

كل صباح تستيقظين، تقومين بروتينك اليومي ثم ترتشفين حليبك بالكاكاو، ولكن ماذا لو كان هذا الكاكاو اللذيذ يلازمك كشعرك. الشروق العربي، تقترح اتجاها جديدا في ألوان الشعر هذا الموسم.. وهو لون الشوكولاطة في كل حالاتها.

لون أشهى من رشفة قهوة

من لا تحب الشوكولاطة، فلتتبرأ من أنوثتها، فالشوكولاطة في كل تفاصيل حياة المرأة، حتى في شعرها.

وأكثر الألوان استعمالا في صالونات الحلاقة لون الشوكولاطة بالحليب، أو ما يعرف بالكريم.. وهو عملية تلوين تعتمد على تقنية المسح، أو “بالياج”، وتعطي نتيجة طبيعية على الشعر البني. وتمزج هذه التقنية درجات الأشقر والكاراميل والشوكولاطة والبني الفاتح والأكاجو ولون القهوة.

الكاكاو البارد

من ألوان الشعر الدارجة هذا الموسم، لون الكاكاو البارد. وهو من درجات البني. التباين بين الجذور الغامقة وانعكاسات بلون القشدة، يجعل من هذا اللون نجم الموسم بلا منازع.

الأكاجو ليس خشبا

اللون الثالث الأكثر شعبية في الآونة الأخيرة، لون شوكولاطة أكاجو. وهو مزيج بين الأحمر والبني، شبيه بلون خشب الأكاجو. هذا اللون، سيجعل لونك البني الباهت أكثر إشراقا.

ألوان شوكولاطية أخرى قد تثير اهتمامك، منها شوكولاطة نحاسية، وهو لون بني مع انعكاسات نحاسية، يوهمك بانعكاسات ذهبية وبرتقالية. مع هذا اللون، يبدو الشعر أكثر بريقا. لون آخر، لا يقل جمالا على شعرك، هو شوكولاطة أوبرن، وهو مزيج بين البني والأصهب “روجي”، وهو ملائم للصهباوات، اللواتي يردن تغيير شكلهن وكسر رتابة لون شعرهن.

ألوان عديدة، تنحدر من الشوكولاطة، مثل الشوكولاطة الرمادية، وهو لون مميز لذوات البشرة البيضاء والعينين الملونتين.

أما آخر لون قد نتذوقه، فهو الشوكولاطة السوداء، وهو أغمق درجات الشوكولاطة بطبيعة الحال، مع بعض الانعكاسات الخفيفة المستترة وهو لون يلائم أي سحنة، خاصة الطحينية