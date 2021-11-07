البراءة لعبد الغني هامل ونور الدين براشدي

أصدر مجلس قضاء البليدة، الأحد، حكما ببراءة كل من المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل ورئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة الأسبق نور الدين براشدي في قضية سوء استغلال الوظيفة.

وأصدرت رئيسة الجلسة، بحضور كل من هامل وبراشدي، حكما يقضي ببراءة كل منهما من تهمة سوء استغلال الوظيفة.

ويمثل هذا الحكم “حكما نهائيا” في هذه القضية بعد أن تم الاستئناف فيها بمجلس قضاء البليدة سابقا ورفعها إلى المحكمة العليا التي نقضت القرار وأعادت السير في الدعوة أمام مجلس البليدة.

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة قد التمست في جلسة المحاكمة التي جرت في 24 أكتوبر المنصرم إدانة كل من هامل وبراشدي بـ7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دج لكل واحد منهما كطلب رئيسي واحتياطيا تأييد حكم الاستئناف السابق الذي قضى بإدانتهما بـ4 سنوات سجنا نافذا غرامة ب 100 ألف دج لكل واحد منهما.

وتعود حيثيات القضية عند قيام رئيس أمن ولاية الجزائر الأسبق نورالدين براشدي بالتحقيق من جديد في قضية تبييض أموال بقيمة 125 مليون دج وتمويل الجماعات الإرهابية المتهم فيها كمال شيخي المعروف بـ “البوشي” بعد إحالة الملف على وكيل الجمهورية وهو ما يتنافى والقوانين المعمول بها.

وطلب خلالها براشدي معلومات تتعلق بالمستفيدين من سكنات ترقية عقارية تابعة لشيخي كان الغرض منها الحصول على بعض الأسماء الثقيلة، حسبما ورد في جلسة المحاكمة وذلك دون إنابة قضائية وهو الأمر المخالف للقانون.