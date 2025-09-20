البرازيل تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني

أعلنت محكمة العدل الدولية أن البرازيل انضمت إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني في ديسمبر 2023 بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في بيان مساء الجمعة، إن البرازيل “استندت في طلب الانضمام الذي قدمته في 17 سبتمبر الحالي إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة”.

وتنص المادة 63، على أنه إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير.

وفي ممارسة حق التدخل الممنوح بموجب المادة 63، تستند البرازيل إلى وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة بالتاسع من ديسمبر 1948 (اتفاقية منع الإبادة الجماعية).

وكانت دول أخرى، مثل إسبانيا وتركيا وكولومبيا، قد طلبت بالفعل من المحكمة الانضمام إلى الدعوى.

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد الكيان الصهيوني في ديسمبر 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، متهمة القوات الصهيونية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة.

ورحبت فلسطين في بيان لوزارة خارجيتها السبت، بقرار البرازيل التقدّم بطلب رسمي للانضمام إلى الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية من قبل جمهورية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني، بشأن جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.