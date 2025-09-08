البرلمان الفرنسي يطيح بالوزير الأول بايرو

صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الاثنين، 8 سبتمبر، على حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو. وكان الأخير قد اقترح اجراء تصويت الثقة وذلك بعد أشهر من الجمود بسبب خطط الحكومة لخفض الدين العام المتنامي في فرنسا، والذي بلغ مع نهاية الثلاثي الأول لهذا العام 3345.4 مليار يورو.

فبعد ثلاث ساعات من النقاش، أطاح البرلمانيون بالوزير الأول، الموجود على رأس الحكومة الفرنسية منذ 13 ديسمبر 2024، خلفا لسابقه ميشال بارني الذي بقي على رأس الحكومة مدة ثمانية أيام.

فحصل بايرو على 194 صوتا مؤيدا، فيما صوت 364 برلمانيا ضده، بينما امتنع عن التصويت 15 نائبا. وكنتيجة لهذا التصويت سيقدم الوزير الفرنسي الأول فرانسوا بايرو وحكومته الاستقالة يوم غد الثلاثاء وفقا لما أفادت به وكالات إعلامية فرنسية نقلا عن مصادر من الحكومة.

وكان بايرو قد قدم الخطوط العريضة لميزانية 2026 هذا الصيف. حيث اقترح خطة تقشف من أجل توفير 20 مليار يورو مع 2026 وهذا لمواجهة العجز الذي يسببه الدين الخارجي الفرنسي. وهي الخطة التي شملت تخفيضات في الوظائف، تخفيضات في الإنفاق العمومي، في الخدمة المدنية، وتخفيضات في الإنفاق الاجتماعي.

كما أعلن كذلك عن الغاء عطلتين مدفوعتي الأجر من بين الـ11 عطلة مدفوعة الاجر في فرنسا، إضافة إلى تخفيض التعويضات الصحية، خاصة في الأمراض الطويلة المدة.

وعلق زعيم حزب “فرنسا الأبية” المعارض، جون لوك ميلونشون، على هذه النتيجة قائلا: “سقط بايرو. نصرٌ وارتياحٌ شعبي. ماكرون الآن في الصفوف الأمامية لمواجهة الشعب. عليه أن يرحل هو الآخر.”

أما رئيسة المجموعة البرلمانية لذات الحزب، ماتيلد بانو، فقالت في كلمتها قبل التصويت مخاطبة بايرو: “أنت محق في أن تخاف. الاستياء الذي أثارته سياساتك مُقدّرٌ له أن يأتي في العاشر من سبتمبر. ارحل اليوم يا سيد فرانسوا بايرو. إيمانويل ماكرون لن يتأخر ويلتحق بك. الشعب بدأ ينفد صبره.”

وتنتظر فرنسا يوم الأربعاء 10 سبتمبر حركة احتجاجية قوية تعظم النداء إليها منذ أشهر ضد سياسة بايرو. حيث تم إطلاق نداء لشل فرنسا بشكل كامل. وهو النداء الذي دعمته شخصيات وتشكيلات سياسية فرنسية إضافة إلى نقابات.