البكالوريا: 3 سنوات حبسا نافذا لمتّهم بنشر موضوع اللغة العربية

مع غرامة مالية بقيمة 50 مليون سنتيم

أصدرت محكمة الوادي يوم الأربعاء، حكما يقضي بإدانة متّهم بنشر موضوع اللغة العربية في امتحان البكالوريا، بـ3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 50 مليون سنتيم.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى المحكمة، أن الجهة القضائية تلقّت إخطارا من الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها، برصد قيام المتّهم بنشر موضوع الامتحان، باستعمال وسائل الإتصال عن بعد.

ليتمّ تقديمه أمام نيابة الجمهورية، ومتابعته بجنحة تسريب مواضيع الامتحان النهائي للتعليم الثانوي، باستعمال وسائل الاتصال عن بعد. مع إحالة الملف على محكمة الجنح وفقا لإجراءات المثول الفوري.

لتصدر المحكمة العقوبة المذكورة في حقّ المتّهم، مع الأمر بإيداعه في الجلسة، ومصادرة الهاتف النقال المستعمل في تسريب أسئلة موضوع الامتحان.

4 سنوات حبسا نافذا لمترشّح حرّ وشقيقته بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحان

ويوم الثلاثاء، قضت محكمة الشراقة بالعاصمة بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار، ضدّ مترشح حرّ لاجتياز امتحان البكالوريا وشقيقته، بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحان.

وجاء في بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة، أنها تلقّت يوم الأحد الماضي، إخطارا من طرف مصالح الدرك الوطني، حول ضبط المتّهم في حالة تلبس بأحد مراكز الامتحان في عين البنيان، وهو يقوم بتصوير الأسئلة باستعمال هاتفه النقال، لإرسالها إلى شقيقته عبر تطبيق “واتساب”.

وقد تبيّن أن شقيقة المترشّح الحرّ كانت تتولى الإجابة على الأسئلة، بالاستعانة بتطبيق الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي”، ثم تعيد إرسالها إليه عبر “واتساب”.

على إثر ذلك، تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية، التي أمرت عند استجوابهما بإحالتهما أمام قسم الجنح، بموجب إجراءات المثول الفوري، عن جنحة القيام بنشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وبعد مثول المتهمين أمام المحكمة، تمت إدانتهما بالتهم المنسوبة إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما، بالعقوبة المذكورة. مع إيداعهما الحبس.

أحكام بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا ضدّ 5 متّهمين بجنحة المساس بنزاهة الامتحان

وفي الأغواط، أصدرت المحكمة أحكاما تتراوح بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا مع غرامات مالية بين 400 ألف و500 ألف دينار، ضدّ 5 متّهمين بجنحة المساس بنزاهة امتحانات البكالوريا.

وتعود القضية إلى رصد تبادل رسائل نصية قصيرة بين المتّهمين، تتضمن أجوبة خاصة بامتحان اللغة العربية، خلال الساعة الأولى من انطلاقه.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم ومتابعتهم وفق إجراءات المثول الفوري، بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر مواضيع امتحان البكالوريا، بواسطة عدّة أشخاص، وباستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

لتصدر المحكمة أحكامها ضدّ المتّهمين الخمسة بالعقوبات المذكورة، مع الأمر بإيداعهم الحبس، يضيف ذات المصدر.

4 سنوات حبسا نافذا لمتّهمين بالغشّ عبر الهاتف النقال

وأصدرت محكمة تلمسان حكما بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد متّهمين اثنين بمحاولة المساس بنزاهة امتحانات البكالوريا.

وحسب ما ذكره بيان لوكيل الجمهورية لدى المحكمة يوم الإثنين، فقد تلقت مصالح الأمن أمس، مكالمة هاتفية تتعلق بضبط أحد المترشحين الأحرار في امتحانات البكالوريا، وهو يقوم بإخراج هاتفه النقال أثناء مجريات الامتحان.

على إثر ذلك، فتحت مصالح الأمن تحقيقا ابتدائيا شمل التفتيش الإلكتروني لهاتف المعني. حيث تبيّن وجود تسجيل صوتي بينه وبين المتهم الثاني، يتضمن محاولة تسريب أجوبة الامتحان.

ليتمّ تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة محكمة تلمسان، لمتابعتهما بجنحة محاولة المساس بنزاهة الامتحانات، باستعمال منظومة المعالجة الآلية للمعطيات، وإحالتهما على قسم الجنح للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وبعد مثول المعنيين للمحاكمة، صدر في حق كل واحد منهما حكم بـ4 سنوات حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالإيداع ومصادرة المحجوزات.

وإيداع متّهمتين بتسريب موضوع اللغة العربية الحبس في بسكرة

كما أصدرت محكمة بسكرة يوم الأحد، أمرا بإيداع متّهمتين بتسريب موضوع اللغة العربية وآدابها في امتحان البكالوريا الحبس، مع برمجة محاكمتهما يوم الإثنين 8 جوان 2026.

وحسب ما ذكره بيان لوكيل الجمهورية لدى المحكمة، فقد تمّ توقيف المتّهمتين بناء على شكوى تقدمت بها مديرية التربية لولاية بسكرة، ضد مترشحة لامتحان البكالوريا بثانوية العربي بن مهيدي.

حيث تمّ رصد حالة مشتبه فيها لتسريب أسئلة البكالوريا عبر تقنية البلوتوث، من طرف التلميذة (ح.م)، بعد أن ضبطت بحوزتها سماعة بلوتوث خفية، أثناء اجتيازها الامتحان.

لتكشف التحريات الأولية أن المتّهمة قامت بإجراء اتصال هاتفي، للحصول على إجابة الامتحان بمساعدة أختها المسماة (ح.ز). عبر اتصال هاتفي بتقنية البلوتوث، حسب ما أكدته المعاينة التقنية للهاتف النقال.

وتمّ تقديم المتّهمتين أمام العدالة لمتابعتهما عن جنحة القيام أثناء الامتحانات بتسريب مواضيع وأجوبة الامتحان الثانوي، باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، طبقا لإجراءات التلبس مع إيداعهما الحبس.