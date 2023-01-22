البنك الدولي: هذه دول العالم الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الغذاء في 2022

عرفت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا معتبرا عبر معظم دول العالم، في سنة 2022 الماضية، حسب ما رصده تقرير البنك الدولي حول الأمن الغذائي في تحديثه الأخير.

وتظهر معطيات تقرير البنك الدولي، أن نسبة تضخم أسعار المواد الغذائية قد تجاوزت 30 بالمئة في عدّة دول، على غرار لبنان ومصر وتركيا وأوكرانيا وزيمبابوي وفنزويلا والأرجنتين.

بل إن تضخم أسعار المواد الغذائية في الفترة المذكورة، تجاوز نسبة 100 بالمئة في بعض الدول مثل:

زيمبابوي (376 بالمئة في نوفمبر)،

ولبنان (171 بالمئة في نوفمبر)،

وفنزويلا (157 بالمئة في أكتوبر)،

وتركيا (102 بالمئة في نوفمبر).

بالمقابل، تراجعت أسعار المواد الغذائية في بنين، بنسب تتراوح بين -0.8 بالمئة و-9 بالمئة، بين شهري أفريل وأكتوبر من العام 2022.

وفي الصين تراجعت نسبة التضخم الغذائي بنسب تراوحت بين -1.6 بالمئة و-4 بالمئة، بين جانفي ومارس 2022. كما سجّلت قطر أدنى نسبة تضخم في العالم (+0.3 بالمئة) شهر نوفمبر الماضي.

دول العالم الـ10 الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الغذاء في 2022 (حسب آخر معطيات شهرية متوفرة):

1- زيمبابوي (+376 بالمئة)،

2-لبنان (+171 بالمئة)،

3-فنزويلا (+158 بالمئة)،

4-الأرجنتين (+94 بالمئة)،

5-تركيا (+77 بالمئة)،

6-سريلانكا (+64 بالمئة)،

7-رواندا (+59 بالمئة)،

8-غانا (+55 بالمئة)،

9-سورينام (+55 بالمئة)،

10-هايتي (+53 بالمئة).