البوابة الرقمية الجزائرية: تعرف على 423 خدمة موجهة للمواطن

توفر البوابة الحكومية الرقمية الجديدة التي أطلقتها وزارة الرقمنة، مجموعة من الخدمات الإدارية التي تسمح للمواطنين بالحصول على المعلومات وكذا الاستفادة من الخدمة عن بعد.

وتم تصنيف الخدمات والإجراءات المتاحة على البوابة الجديدة، حسب فئة المستخدمين، إلى مواطنين، ومتعاملين، وجمعيات.

كما تقسّم خدمات البوابة الرقمية الحكومية حسب المواضيع، حيث تم تحديد 18 فئة على غرار الصحة، النقل، الحالة المدنية، السياحة، الشؤون الدينية، وغيرها.

وفيما يلي سنقوم بعرض الخدمات حسب الفئة، وروابط للولوج إليها:

وأكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن إطلاق البوابة الحكومية للخدمات العمومية يعد “محطة فارقة في الدفع بمسار الرقمنة وعصرنة الإدارة العمومية وتقريبها من المواطن”.

وأوضح بن عبد الرحمان خلال إشرافه على فعاليات الإطلاق الرسمي للبوابة الحكومية للخدمات العمومية المرقمنة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, أن إطلاق هذه البوابة الحكومية للخدمات العمومية هو”محطة فارقة في مجال الدفع بمسار الرقمنة وعصرنه الإدارة العمومية وتقريبها من المواطن, وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي من شأنها تمكين بلادنا من تحقيق وتعزيز السيادة الرقمية في خضم التحديات التكنولوجية والمخاطر السيبرانية المتزايدة, لاسيما وأن بلادنا ليست في منأى عن هذه المخاطر”.

وأضاف في ذات السياق, أن البوابة “خطوة هامة على درب تجسيد برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي التزم في تعهده رقم 25 بـتحقيق التحول الرقمي وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في الإدارات والمرافق العمومية, وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي”, مشيرا إلى أن الحكومة كرست هذا التعهد في مخطط عملها في الجانب المتعلق بعصرنة الإدارة العمومية والحرص على تقريب الإدارة من المواطن, لاسيما من خلال تقديم خدمات عمومية نوعية ومتاحة للجميع بصفة آنية”.

وبالمناسبة, أكد الوزير الأول, أن إستراتيجية الجزائر في مجال التحول الرقمي, “ترتكز أساسا على مدى تطور البنى التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية, حيث تستند على مقاربة استباقية من خلال القيام باستثمارات كبرى ونوعية,لاسيما في مجال الربط بالشبكة الدولية للانترنت ورفع القدرات في مجال الربط بشبكة الانترنت الثابت والنقال, مع الرفع من مستوى التدفق”.

وتضم البوابة الحكومة –يضيف الوزير–ما يزيد عن 300 خدمة عمومية مرقمنة تابعة لتسعة وعشرون (29) قطاعا وزاريا, من شأنها أن تسمح للمواطنين بصفة آنية وعلى مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع, بالولوج إلى مجمل الخدمات العمومية المرقمنة التي توفرها الإدارات المختلفة, بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على المعلومات المتعلقة بمختلف الإجراءات الإدارية دون عناء التنقل.

وأشار إلى أن هذا المشروع “حظي بأهمية بالغة من طرف السلطات العليا للبلاد, بالنظر إلى دوره الحيوي في إتاحة ولوج موحد للخدمات الرقمية, مما سيجنب المواطن مشقة البحث عن الخدمات العمومية المرقمنة والتيه في تصفح العديد من المواقع الرسمية نتيجة تعدد المنصات والبوابات القطاعية, مشددا على أن “الحوكمة الإلكترونية تعد اليوم عاملا أساسيا في إطار إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة وترسيخ أسس دولة القانون, من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات عمومية مرقمنة نوعية للمواطنين”.