 البيت الأبيض يكشف حالة ترامب الصحية

كشف البيت الأبيض عن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد خضوعه لفحص طبي شامل في مركز والتر ريد الطبي العسكري، وفقا لتقرير حالته الصحية.

نقلت وسائل إعلام دولية تصريحات طبيب دونالد ترامب الذي قال بأنه يتمتع “بصحة ممتازة” وفق مذكرة صدرت مساء الجمعة بعدما خضع الرئيس الأمريكي البالغ 79 عاماً لفحص طبي روتيني في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال طبيب ترامب الكابتن في البحرية الأمريكية شون باربابيلا “ما زال الرئيس ترامب يتمتع بصحة ممتازة، ويظهر قوة في وظائف القلب والرئتين والجهاز العصبي والوظائف البدنية عموما”.

وتابع “تم تقديم استشارات وقائية، منها إرشادات حول النظام الغذائي وتوصية بتناول جرعة منخفضة من الأسبرين وزيادة النشاط البدني والاستمرار في فقدان الوزن.”

وتقدم المذكرة الواقعة في ثلاث صفحات لمحة عامة عن الفحص البدني والاختبارات التشخيصية التي خضع لها ترامب في مستشفى والتر ريد الطبي قرب واشنطن الثلاثاء.

ويتناول ترامب الذي سيبلغ 80 عاما الشهر المقبل، ثلاثة أدوية، اثنين مخصصين للتحكم في الكوليسترول بالإضافة إلى الأسبرين للوقاية من “أمراض القلب”.

وازداد وزن ترامب البالغ طوله 191 سنتيمترا ووصل إلى 108 كيلوغرامات مقارنة بما كان عليه (101,6 كيلوغرام) في آخر فحص طبي سنوي خضع له في أفريل من العام الماضي.

وهذا الفحص الطبي هو الثالث الذي يخضع له ترامب منذ عودته إلى منصبه العام الماضي، ويأتي عقب تكهنات متزايدة بشأن معاناته مشكلات صحية، خصوصا بعد ظهور كدمات على يديه.

وفي ما يخص ذلك أوضحت المذكرة أن “الكدمات تتوافق مع تحسس طفيف في الأنسجة الرخوة مرتبط بالمصافحة المتكررة في سياق استخدام الأسبرين للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية”.